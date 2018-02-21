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Политика

Депутаты строго спросят с правительства

Дмитрий Медведев. Фото: duma.gov.ru
Депутатов Госдумы никто не ограничивает в вопросах, которые они планируют задать премьер-министру Дмитрию Медведеву. Глава правительства придет с отчетом о проделанной работе на Охотный Ряд 11 апреля.
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Окончательный список вопросов, которые депутаты Госдумы планируют задать премьер-министру Дмитрию Медведеву во время отчета о работе правительства, будет утвержден 1 марта. Об этом заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова по итогам заседания Совета Думы.

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"Ранее советом Госдумы было принято решение, чтобы отчет состоялся 11 апреля. 26 февраля фракции в Госдуме должны будут представить перечень вопросов, которые по итогам рассмотрения и утверждения Советом будут направлены непосредственно в правительство", – приводит слова Савастьяновой Regnum.

Помимо фракций вопросы также сможет сформулировать и комитет Госдумы по контролю и регламенту. Однако они  будут касаться исполнения принятых постановлений и предыдущего отчета правительства. Впрочем, это не единственное нововведение в процессе формирования вопросов правительству, отметила депутат.

Ольга Савастьянова. Фото: komi.er.ru

Сегодня также было принято принципиальное решение не ограничивать фракции в количестве вопросов в связи с необходимостью повысить качество обсуждения.

Ранее предполагалось, что финальный список вопросов депутатов премьер-министру будет утвержден на заседании Совета Госдумы 6 марта. Однако затем депутаты изменили порядок работы и перенесли пленарное заседание с 7 марта на 22 февраля, посвятив работе в регионах почти три недели в марте. Однако 1 марта члены Совета Думы все же соберутся на внеочередное заседание по итогам послания президента Федеральному собранию, которое намечено на тот же день.

Ежегодный отчет правительства по итогам деятельности за 2017 год пройдет в Госдуме 11 апреля. Депутаты заслушают доклад премьер-министра  Дмитрия Медведева и смогут задать ему свои вопросы.

Автор: Александр Комаров21 февраля 2018, 20:52

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