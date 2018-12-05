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Политика

Госдума и правительство совместно решают экологические задачи

Фото: duma.gov.ru
Реализация перспективных задач в области экологического развития, безопасное обращение с отходами, раздельный сбор мусора – эти и другие темы были в центре внимания депутатов Госдумы на пленарном заседании 5 декабря. В рамках правительственного часа с докладом перед законодателями выступил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Парламентарии задали вопросы главе ведомства.  
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Обеспечение высоких стандартов экологического благополучия является приоритетом государства, подчеркнул Кобылкин. Министр отметил, что уровень воздействия человека на природную среду остается высоким. К примеру, объем сбрасываемых в поверхностные воды стоков, не проходящих дополнительную очистку, составляет около 30%.  

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Глава ведомства рассказал, что за прошедшие шесть лет совместно с бизнесом реализовано 64 проекта на сумму более 58 миллиардов рублей. "Это привело к сокращению сбросов загрязненных сточных вод. Ситуация меняется, но не так быстро, как хотелось бы. Затратность не позволяет значительно нарастить темпы", – пояснил Кобылкин. 

Не менее важна проблема управления отходами, сказал глава Минэкологии. Он посетовал на значительную нехватку переработки, а также на условия хранения, которые не соответствуют требованиям экологической безопасности. "Наличие мощностей ежегодно сокращается", – добавил министр. 

Дмитрий Кобылкин. Фото: commons.wikimedia.org/Government.ru

В своем докладе Кобылкин затронул и тему восстановления лесов. По его словам, в текущем году удалось остановить негативную тенденцию сокращения зеленых массивов, однако для улучшения ситуации нужно приложить еще немало сил. 

Руководитель Минэкологии высоко оценил совместную работу с депутатами Госдумы. Одним из результатов, отметил он, стало утверждение нацпроекта "Экология", который включает 11 крупных проектов. Также при активном участии парламентариев сформирована законодательная база для вовлечения отходов в хозяйственный оборот и многое другое. 

"Совершенствование системы обращения с отходами требует объединения усилий всех ветвей власти", – уверен Кобылкин. 

Он отметил, что предлагается установить на ближайшие шесть лет на уровне 2018 года размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, выработать меры стимулирования региональных операторов, осуществить контроль над недопущением двойной оплаты тарифа. Эти и другие меры, подчеркнул министр, позволят субъектам Федерации ограничить рост платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).  

Кроме того, руководитель Минэкологии заявил о предстоящей рекультивации 191 незаконной свалки в пределах городов и ликвидации около 75 других опасных объектов. "В целом проведение реформы позволит улучшить экологическую ситуацию в муниципалитетах", – заключил Кобылкин. 

Фото: Агентство городских новостей

В ходе правительственного часа слово взял глава профильного думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Законодатель отметил, что министерство стало работать эффективнее. По словам парламентария, за последние годы депутатам вместе с ведомством удалось реализовать ряд важных инициатив. Они касаются системы обращения с отходами, государственной экологической экспертизы и многого другого. 

Вместе с тем Бурматов отметил, что некоторые из поручений президента еще не исполнены. "Не внесен законопроект об экологической информации. Граждане хотят знать, какую воду они пьют, каким воздухом дышат", – сказал глава профильного комитета нижней палаты.  

Владимир Бурматов. Фото: ER.RU

Депутат подчеркнул, что в Госдуме тщательно анализируют ход "мусорной" реформы. Он напомнил о недавней публикации результатов парламентского мониторинга, который зафиксировал отставание некоторых субъектов по этому вопросу. В частности, Бурматов указал на рост тарифов в одних регионах, на их отсутствие в других. "Где-то нормативы накопления отходов различаются в 500 раз от региона к региону, и где-то рост прогнозных платежей для граждан даже не на сотни, а на тысячи процентов", – недоумевает законодатель.

Также Бурматов указал на недостаточную эффективность освоения средств по некоторым проектам. В пример он привел озеро Байкал: на мероприятия по охране водоема было потрачено от 10 до 30% выделенных средств, уточнил парламентарий. 

Фото: www.globallookpress.com

По словам главы профильного думского комитета, депутаты будут и дальше анализировать работу министерства, особенно исполнение поручений президента, правоприменительную практику и реализацию "мусорной" реформы.  

В ходе обсуждения экологической повестки депутаты задали ряд вопросов главе Минэкологии. Валентина Терешкова из фракции "Единая Россия" поинтересовалась у Дмитрия Кобылкина, планирует ли ведомство усилить ответственность за образование нелегальных свалок. Министр отметил, что на рассмотрение в Госдуму уже внесены поправки об увеличении штрафов в три раза.  

В свою очередь представитель "Справедливой России" Галина Хованская спросила о мерах по внедрению системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов и их последующей переработки. Кобылкин подчеркнул, что работа активно ведется. "В каких-то субъектах уже налажен сбор мусора. Нам предстоит создать целую бизнес-индустрию по вторичной переработке и производству", – сказал чиновник. 

Галина Хованская. Фото: www.globallookpress.com

Задать вопросы руководителю ведомства имели возможность и представители непарламентских партий. Они впервые были приглашены Госдуму на обсуждение в рамках правительственного часа. Помимо прочего, представители этих партий интересовались о строительстве заводов и полигонов, о работе с населением.  

"Мы создали межведомственную группу, включили в нее простых граждан, экспертов и все лето работали по московским свалкам в рамках этой группы. Она будет действовать дальше. Нельзя осуществлять эту работу без участия населения, любой объект должен проходить общественные слушания", – сказал министр. 

Напомним, в рамках прошлого правительственного часа перед депутатами выступила министр просвещения Ольга Васильева. Она рассказала о развитии общего и среднего профессионального образования в стране. После ее выступления законодатели задали интересующие их вопросы, а также указали представителю правительства на некоторые проблемы в развитии образовательной сферы. Помимо прочего, речь зашла об освоении инвестиций в отрасль, а также о практике преподавания одним учителем сразу нескольких дисциплин.  

Автор: Иван Поляков5 декабря 2018, 12:38

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