Володин заявил о давлении США на Европарламент

Решение Европейского парламента об отмене строительства газопровода "Северный поток – 2" было принято под давлением Соединенных Штатов, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, жителям Старого Света следует задуматься, чьи интересы отстаивает эта общеевропейская структура.



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