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Политика

Володин заявил о давлении США на Европарламент

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Решение Европейского парламента об отмене строительства газопровода "Северный поток – 2" было принято под давлением Соединенных Штатов, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, жителям Старого Света следует задуматься, чьи интересы отстаивает эта общеевропейская структура.  
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Спикер отметил, что призывы остановить строительство "Северного потока – 2" звучат после санкционных угроз со стороны конгресса США в адрес компаний, участвующих в проекте. Володин назвал происходящее недобросовестной конкуренцией. Председатель нижней палаты отметил, что давление поддерживается политиками, декларирующими принципы свободной экономики.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо", — подчеркнул законодатель. "В преддверии выборов в Европарламент избирателям стоит задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре", – заключил спикер Госдумы. 

Накануне в ходе сессии в Страсбурге Европарламент принял резолюцию против строительства "Северного потока – 2". Законодатели заявили, что проект представляет угрозу для энергетической безопасности континента, и призвали остановить его реализацию. За выступили 433 парламентария, против проголосовали 105 членов.  

Фото: www.globallookpress.com

"Северный поток – 2" протянется из России в Европу по дну Балтийского моря. Линия пройдет в территориальных водах нашей страны, а также Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Строительные работы планируется завершить в конце 2019-го, эксплуатация начнется 1 января 2020 года. 

Строительство газопровода в числе прочих поддерживает Австрия. В ходе недавнего выступления в Госдуме спикер парламента республики Вольфганг Соботка подтвердил заинтересованность своей страны в реализации проекта.

Автор: Иван Поляков13 декабря 2018, 10:57

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