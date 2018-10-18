Депутаты и сенаторы отказываются от пенсионных надбавок

Госдума в первом чтении поддержала предложенную сенаторами и депутатами от "Единой России" инициативу о добровольном отказе законодателей от пенсионных надбавок при выходе на заслуженный отдых. В случае окончательного одобрения документа новая норма начнет действовать с января следующего года, отметил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.



"Отмена пенсионных преференций для депутатов и сенаторов начнет работать с 2019 года. До этого парламентарии смогут отказаться от них добровольно", - сказал единоросс. При этом он подчеркнул, что законопроектом устанавливается невозможность отмены принятого решения.

По словам сенатора Вячеслава Тимченко, одобренная парламентариями инициатива направлена на совершенствование механизмов применения социальных гарантий, предусмотренных для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

"Если законопроект будет поддержан, то у каждого депутата и сенатора будет право самостоятельно решить вопрос об отказе, исходя из своих представлений о справедливости", – отметила в свою очередь член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Андрей Турчак уже заявил о готовности отказаться от пенсионных преференций. Поддерживают такой шаг и спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Евгений Ревенко, Сергей Боярский, Алена Аршинова, Ольга Окунева и другие парламентарии.





Впервые с предложением отменить пенсионные преференции для сенаторов и депутов Андрей Турчак выступил на совместном заседании Генсовета "ЕР" и совета руководителей партийных фракций 20 августа. Идея была поддержана единороссами единогласно.



Ранее Госдума одобрила еще одну инициативу "Единой России" – о направлении изъятых у коррупционеров и взяточников средств в бюджет Пенсионного фонда с дальнейшим их направлением на выплаты граждан. Закон вступит в силу с января следующего года.

Инициативы "ЕР" входит в комплекс мер в рамках совершенствования пенсионной системы России. В начале октября соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. До этого он был принят Госдумой с учетом поправок главы государства. Его инициативы депутаты одобрили единогласно.

Документ устанавливает рост пенсий выше уровня инфляции, выход на пенсию для женщин в 60 лет и в 65 лет для мужчин, а также ряд льгот для многодетных матерей, граждан с длительным стажем работы, жителям села и другим категориям.