Для чего миру нужна парламентская дипломатия

Новости Украины Интриги Трампа Крым Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Вторник 9 октября
Лента новостей
19:50
Союз вкладчиков призвал ЦБ решить проблему "превышенцев" банка "Югра"
19:12
В Петербурге и Петрозаводске поймали банду подпольных оружейников
18:59
В Уфе дама с собачкой пострадали от упавшего дерева
18:52
Протаранивший толпу людей троллейбус попал на видео
18:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 октября 2018 года
18:06
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" страдает от ужасного недуга
17:58
Бузова извинилась перед отвергнутым женихом
17:40
В порту Петербурга взорвался корабль
17:12
Дерзкая Дайнеко оголила завидный живот
17:11
Озабоченная психическим здоровьем Миддлтон появилась в наряде из мусора
16:50
Звезде музыкального шоу угрожают убийством
16:42
Четыре участка большого метрокольца построят за три года
16:33
"Полтора года": врачи подписали приговор больной звезде "Аншлага"
16:31
Водонаева одобрила гнусный обман Бузовой
16:26
Шепелев заткнул Малахова за пояс после ссоры
16:02
"Беременна?": Сергей Жуков показал округлившуюся жену
15:56
Кокорин и Мамаев перед дебошем в Москве разгромили "Сапсан"
15:52
Встретила другого: ревнивый муж пытался задушить российскую актрису
15:39
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
15:29
Веселые поминки: 40 дней без Кобзона отметили песнями и смехом
15:23
Собчак призналась в любви к мохнатым кискам
15:09
Зачем СБУ сливает данные бойцов ЧВК "Вагнер"
15:07
Муж обогатится на разводе с Ани Лорак
14:54
Кокорина и Мамаева задержала полиция
14:50
В Петрозаводске разыскивают говорящую сороку
14:46
Известная модель показала откровенные фото в бикини
14:45
После слухов о свадьбе Козловский купил квартиру в центре Москвы
14:27
Под Москвой дети ограбили магазин
14:19
Кремль высказался о грязных потасовках Кокорина и Мамаева
14:17
Билан оказался у края после спасения женщины
14:10
Волонтеры помогут сохранить культурное наследие
13:54
Екатеринбург пострадал от сильного урагана
13:43
Кокорин и Мамаев пытались откупиться за 5 миллионов после жуткой потасовки
13:42
"Моя самая большая гордость и боль": Фадеев объявил об уходе
13:28
Обалдевший Солнцев вывалил член перед скукоженными бабками
13:11
Школьников оставят без Wi-Fi
13:08
С Нурмагомедова требуют 16 миллионов за отстаивание чести
13:03
"Как лошадь": певицу Пелагею с новым лицом не узнали на шоу
12:58
От россиянки сбежал олень
12:41
Мамаева и Кокорина выпроводят из команд после зверских избиений
12:36
Украина готовит провокацию у Крымского моста
12:21
"Отравитель" Скрипалей стал сельским диджеем
12:06
Россию признали одной из самых популярных туристических стран
11:50
"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской
11:46
"Метастазы по всему телу": врачи лишили надежды родных известной певицы
11:44
Хорошо погуляли: Кокорин и Мамаев били жертву прямо под камерой (видео)
11:37
В Забайкалье живодеры массово истребляли котят
11:25
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
11:14
Аверин резко отшил паникующую актрису
10:58
Нурмагомедова оставили без денег после сокрушительной победы
10:53
Андрееву выгнали из-за возмутительного поведения и безумных трат
10:44
"Обнюхавшиеся крутыши": пострадавшая ведущая высказалась после драки с Кокориным и Мамаевым
10:31
Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов
10:23
Раскроили голову: Кокорин и Мамаев загремели в новый скандал с избиением
10:14
Звезду "Мстителей" уволили за раскрытие главного секрета
09:58
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
09:48
"Зашибись!": народ взвыл от оголившейся Нетребко
09:42
Дочь Маликова с малышом на руках вызвала умиление
09:18
Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко
09:05
Бойца Нурмагомедова вывели из себя на родине
09:02
Михаил Борисов: В студии "Русского лото" плакали, смеялись и даже кричали
08:47
"Ты сдохнешь": жесткое заявление Лолиты Милявской
08:31
Российский актер сбил пешехода в Москве
08:24
Лондон потерял интерес к "отравителям" Скрипаля
08:21
Жена приняла удар за устроившего мордобой футболиста Мамаева
21:55
Андрееву во второй раз "погнали в шею" из программы "Время"
21:46
Взрыв в котельной в Петербурге попал на видео
21:42
Известный писатель умер от инфаркта в Москве
21:37
Переживающая развод Лорак ищет утешения
21:28
Нападение Кокорина и Мамаева на чиновника в кафе попало на видео
21:27
"Итог страстной любви": журналистка обвинила Александра Серова в избиении
21:23
В Воркуте убийцу нашли по селфи с трупом
21:15
На юге Волгограда столкнулись сразу шесть машин
21:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 октября 2018 года
21:00
Вышвырнутая с Первого канала Стриженова получила неожиданную поддержку
20:59
Лолита держала в страхе юную падчерицу
20:35
"Упала сама": Степаненко не выдержала очередного удара после слухов о болезни
20:29
В Болгарии жестоко расправились с журналисткой
20:11
Шуфутинский отказался от дома в США
20:10
Житель Уфы зарезал любовника жены у нее на глазах
19:57
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
19:31
Новый поворот в деле о дебоше Кокорина и Мамаева в кафе
19:05
В Ижевске внедорожник сбил ребенка на пешеходном переходе
19:02
В Татарстане упавшее дерево убило мужчину
18:51
Астроном объяснил появление таинственных огней в небе над Москвой
18:49
На крыше магазина в Нижнем Тагиле нашли труп старушки
18:45
В Тюмени девочка-подросток выжила после падения из окна
18:33
Тимати подверг беременную Решетову опасности
18:25
В Омске полицейский спас ребенка
18:06
Бузову поймали на воровстве у американской звезды
17:54
Гагарина помолодела на десять лет после отъезда из России
17:42
В Нижнем Новгороде на машину рухнул столб (фото)
17:31
Под Ростовом ВАЗ сбил подростка на скутере
17:28
Боец Нурмагомедов извинился после конфликта с Тимати
17:19
"Замуж не собираюсь": жена Краско о молодом любовнике
17:09
"Неопровержимое доказательство": в Сети появилось видео с НЛО
16:55
Не смог устоять: Жириновский упал на инаугурации губернатора (видео)
16:49
Вторая попытка: актриса Катерина Шпица выходит замуж
16:49
"Пьяны и под кайфом": Кокорина и Мамаева обвинили в дебоше в московском кафе
16:30
Должники "Югры" массово банкротятся из-за действий временной администрации
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин удовлетворил ненасытную Цымбалюк-Романовскую раком на глазах у матери
"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской
"Глаза в разные стороны": Солнцев избил перекошенную после пластики старушку-жену
Галкин проглотил язык из-за развода с Пугачевой
Арест был неизбежен: Степаненко поплатилась за непомерную жадность
Вышвырнутая с Первого канала Стриженова получила неожиданную поддержку
Политика

Для чего миру нужна парламентская дипломатия

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma
Парламентская дипломатия России покоряет все больше стран и государственных объединений. Такой вывод делают эксперты после прошедшего в турецкой Анталье III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
прочитано 223 раза

На форуме прозвучали важнейшие геополитические заявления и были достигнуты договоренности в рамках Евразийского пространства. Представительская встреча в Анталье еще раз доказала необходимость развития в современном мире такого института как парламентская дипломатия.

ПО ТЕМЕ

Глава парламента Киргизии отметил роль России в развитии своей страны

Володин: Нужно активизировать сотрудничество парламентов России и Узбекистана

Сербия осудила санкции против российских депутатов

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Россия здесь, как говорится, впереди планеты всей, а спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что совещание глав парламентов Евразии может стать в будущем  одной из основных площадок для развития интеграционных проектов на континенте.

"Нам необходимо использовать наше совещание для развития диалога и придания импульса интеграционным проектам", – заявил Володин на пленарном заседании III евразийского парламентского совещания.

По словам главы Думы, эта встреча создает основу многоуровневой парламентской дипломатии, помогает решить задачу укрепления экономических и гуманитарных связей, углубления интеграционных процессов, а также выстраивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств, уважения друг друга.

Активизация интеграционных процессов в Евразии становится особенно важна в условиях проведения США политики протекционизма и возведения торговых барьеров.

Сегодня, как никогда, важно активно обмениваться мнениями в режиме реального времени, отметил Володин. Этому будет способствовать созданный по предложению Южной Кореи киберсекретариат объединения.


Важной темой для взаимодействия спикер назвал сферу безопасности и напомнил о решениях президентов России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии, большая часть которой освобождена от террористов.

Сказал Володин и о других, не мене важных, задачах парламентов. В частности, необходимо ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, включающую экономические, экологические аспекты, а также вопросы безопасности.

Кроме того, спикер отметил высокие темпы развития Евразийского экономического союза, в состав которого входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Володин назвал ЕАЭС центром глубокой интеграции с наднациональными структурами управления.

Поездку Вячеслава Володина в Анатлью политолог Дмитрий Фетисов назвал очень важной и крайне успешной. "Сам факт переговоров с Турцией очень важен, эта страна является ключевым игроком в Юго-Западном регионе", - сказал эксперт в интервью порталу "Политаналитика".

Дмитрий Фетисов. Фото: facebook.com/fdn86

Фетисов внимание на три момента в выступлении на форуме Вячеслава Володина. В первую очередь – это призыв спикера к интеграции на фоне действий США между странами Евразии. Собственно этому и было посвящено совещание спикеров парламентов.

Второй момент – создание на самом высоком уровне межпарламентской комиссии между Россией и Турцией. Это будет не просто орган для галочки – комиссия будет вести большую работа по взаимодействию Москвы и Анкары, а глава Госдумы будет играть в этом взаимодействии очень важную роль.

Третья важная составляющая, которой уделил внимание Володин – проблема Сирии. Спикер подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована и должен наступить окончательно мирный период. И наверняка этот призыв найдет поддержку у многих государств, выразил надежду Дмитрий Фетисов.

Политолог отметил и то, что Госдума и Национальное собрание Турции подписали протокол о намерении создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. Свои подписи под коммюнике поставили спикеры Вячеслав Володин и Бинали Йылдырым.

Вячеслав Володин и Бинали Йылдырым. Фото: duma.gov.ru

То, что без согласования с турецкими партнерам действовать в регионе России будет крайне затруднительно, отметил другой аналитик – генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. Закрепленное партнерство двух стран он назвал крайне важным итогом парламентского совещания.

По мнению Мухина, спикер российской Госдумы оказался на переднем крае  сложного политического фронта. И те предложения, тезисы, которые он высказал, и те предложения, которые он сделал турецкой стороне, крайне важны, потому что заставляют запустить ситуацию в позитивном ключе. И подвигнуть стороны дальше плодотворно сотрудничать.

Турки очень прагматичны, и речь Володина тоже была прагматичной. Турки это понимают, поэтому считаю это политической удачей.

Алексей Мухин. Кадр youtube.com

Напомним, что 8-9 октября в Анталье прошло III Совещание спикеров парламентов стран Евразии. На турецкий курорт приехали представители 41 страны. Россия представляла большая делегация во главе с Вячеславом Володиным. Следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020 году, форум примет Иран.
Автор: Александр Комаров9 октября 2018, 19:29

Политика

Что стоит за новой шпионской истерикой Запада
Лукашенко заявил о войне после разговора с Путиным
Кремль послал Западу грозное предупреждение
Москва поставила крест на избитом Порошенко

Шоу-бизнес

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" страдает от ужасного недуга
Бузова извинилась перед отвергнутым женихом
Спасите жизнь больному раком сыну: Казаченко поделилась бедой
Удаливший аккаунт в Instagram Сергей Шнуров бегает от налогов

Проишествия

Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов
Российский актер сбил пешехода в Москве
Жена приняла удар за устроившего мордобой футболиста Мамаева
Нападение Кокорина и Мамаева на чиновника в кафе попало на видео

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Шоу-бизнес

Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой

Поклонники сочувствуют балерине
Шоу-бизнес

Галкин проглотил язык из-за развода с Пугачевой

Причину расставания видят в появлении у юмориста новой пассии
Шоу-бизнес

Муж обогатится на разводе с Ани Лорак

Мужчина станет состоятельным бизнесменом
Шоу-бизнес

Веселые поминки: 40 дней без Кобзона отметили песнями и смехом

Вечер памяти прошел с огоньком

Гороскоп

Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года
Меркантильную Максакову приготовили к похоронам
Совет на выходные

Фоторепортажи

Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости
Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию
Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей

Спорт

Кокорина и Мамаева задержала полиция
Кремль высказался о грязных потасовках Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев пытались откупиться за 5 миллионов после жуткой потасовки
С Нурмагомедова требуют 16 миллионов за отстаивание чести

Регионы

Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
Коллектор жестоко избил молодую актрису
Леденящие душу детали смертельного ДТП с маршруткой
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru