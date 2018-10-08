Сербия осудила санкции против российских депутатов

Белград осуждает санкции Запада в отношении российских депутатов и будет настаивать на их отмене. Такое заявление на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделала председатель парламента Сербии Майя Гойкович.

Представители Сербии в Совете Европы продолжат настаивать на недопустимости включения российских депутатов в санкционные списки, заявила политик. "Необходимо снять политические и экономические санкции с ваших депутатов", – отметила Гойкович, обращаясь к Вячеславу Володину.

Она напомнила, что в 2018 году дипломатическим отношениям между Россией и Сербией исполняется 180 лет. "В этой связи для меня большая честь выступить в Госдуме в конце октября. Наши отношения улучшаются после каждой встречи", – подчеркнула парламентарий.

Глава парламента дружественной страны поблагодарила Россию за поддержку, которая Москва оказывает Белграду на международной арене и заверила, что сербская сторона будет продолжать развивать межпарламентское сотрудничество двух стран.





Володин и Гойкович провели беседу в турецкой Анатлье на полях III Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Сербия впервые присоединяется к этому масштабного форуму, инициаторами которого выступили в 2016 году Россия и Южная Корея.

"Мы впервые присоединяемся к этому важному мероприятию, чтобы обсудить проблемы, важные не только для наших стран, но и для всего региона", – сказала глава сербского парламента.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются динамично и в этом большая заслуга президентов России и Сербии.







Большая российская делегация во главе с Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыла в Анталью для участия в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. На турецкий курорт приехали представители 41 страны.

Как ранее заметил Вячеслав Володин, в перспективе совещание спикеров может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам. Он также сообщил, что следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020 году, форум примет Иран.