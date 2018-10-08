Глава парламента Киргизии отметил роль России в развитии своей страны

Глава парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков отметил высокую роль России в экономическом развитии своей страны. Заявление прозвучало в турецкой Анталье во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Россия является первой и приоритетной страной для Киргизии, заявил председатель парламента. По словам Джумабекова, экономическое развитие Киргизии невозможно без России.

На встрече с Вячеславом Володиным также отмечалась важность развития межпарламентского сотрудничества и двусторонних отношений стран. Собеседники говорили и об экономическом взаимодействии, о вопросах экологии и охраны окружающей среды. Встреча прошла в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в Анталье.

Эту встречу Дастанбек Джумабеков назвал важной межпарламентской площадкой для обмена мнениями, проработки общих подходов и решения актуальных задач. Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что отношения между Россией и Киргизией необходимо продолжать развивать, в том числе на уровне профильных комитетов парламентов двух государств.

Напомнив, что в Киргизии сейчас два официальных языка – киргизский и русский, Джумабеков выразил благодарность Володину за то, что Госдума в 2017 году приняла закон, разрешающий гражданам Киргизии работать профессиональными водителями в России с правами, полученными у себя на родине.





На встрече Вячеслав Володин сообщил, что следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020 году, форум примет Иран.

Российские парламентарии во главе с Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в Анталью, где они примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. На турецкий курорт приехали представители 41 страны. Инициатором нового формата в 2016 году выступили Госдума и Национальное собрание Южной Кореи.





Как ранее заметил Вячеслав Володин, в перспективе совещание спикеров может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам.