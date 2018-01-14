"ЕР" помогает Путину собрать подписи

По данным "Единой России", сегодня в общественные приемные партии пришли более 200 тысяч человек. Все они поддержать самовыдвиженца, российского лидера Владимира Путина, сообщили в пресс-службе партии.

Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приёмных для сбора подписей. Партия предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.



"Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина", – сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Владимира Путина уже было собрано более 538 тысяч подписей, – сказал он. – Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен".

По словам Турчака, "ЕР" согласовала работу сборщиков подписей в приемных партии, понимая, что таких людей огромное количество. "И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы", – сказал он.

Также Турчак отметил, что "Единая Россия" готова и будет оказывать всю необходимую поддержку Владимиру Путину. В том числе речь идет и об избирательной кампании.