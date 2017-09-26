Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев освобожден от должности. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, передает "Газета.ru" со ссылкой на сайт Кремля.
"Принять отставку губернатора Нижегородской области Шанцева по собственному желанию", – говорится в указе российского лидера. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Глеб Никитин.
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