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Политика

Украинца расстреляли за отказ воевать с Донбассом

Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
Офицер ВСУ расстрелял командира одного из отделений за отказ воевать с донбасскими ополченцами. Военнослужащие намеревались покинуть район боевых действий. Стрелявший им в спину офицер скрылся.
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Украинского военного застрелили при попытке оставить позиции в Донбассе. Военнослужащие отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в полном составе хотели покинуть позиции.

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Как сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, инцидент произошел 1 августа. "Конфликт разгорелся на взводном опорном пункте, где командир взвода с целью удержать личный состав выстрелил из пулемета в спину бросившему оружие командиру взбунтовавшегося отделения", – заявил Марочко.

По данным представителя ЛНР, после этого офицер скрылся с места происшествия. Позже военнослужащего задержали в населенном пункте Золотое, где он в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался ограбить магазин.

В милиции ЛНР отмечают, что морально-психологическое состояние личного состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ крайне низкое. Попытки командования так называемой антитеррористической операции восстановить дисциплину не дают результатов, сообщает "Луганскинформцентр".

Также стало известно, что МВД Украины увольняет и угрожает расправой сотрудникам, отказавшимся ехать в зону "АТО". Об этом свидетельствуют члены семей правоохранителей, оказавшихся в городах, временно занятых ВСУ.

Ранее поступили сообщения, что украинские националисты из запрещенной в России радикальной группировки "Правый сектор" стягивают вооруженные подразделения на юг Донбасса, чтобы нанести удар по Вооруженным силам Украины.

Как стало известно властям ДНР, радикалы намерены отомстить ВСУ за гибель своих товарищей. 6 августа части украинской армии обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" подразделения "правосеков". Боевики были замечены в районе Марьинки под Донецком и в районе Краматорска. Подразделения ВСУ на мариупольском направлении приведены в полную боевую готовность.

Автор: Андрей Евлампиев8 августа 2017, 17:09

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