Выполнение минских соглашений будет означать окончательный распад Украины и конец ее государственности. Об этом заявил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк.

По его словам, единственные, кому Киев может доверять в текущей ситуации – это США. "От американцев мы еще можем ожидать объективной оценки ситуации, чего я лично не ожидаю от Франции и Германии", – заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Вовк полагает, что европейцы больше поддерживают не украинскую, а российскую позицию по Донбассу. "Они зафиксировали Минские договоренности, выполнение которых в полном объеме будет означать крах Украины, – поделился своими переживаниями генерал.

Он отметил, что выполнение минских соглашений означает специальный статус Донбасса, особую полицию и народную прокуратуру региона, а также амнистию ополченцев. "Если мы выполним Минские соглашения, мы развалим наше государство. Мы должны про это говорить чтобы не было "без Минска никуда, Минск нас спасет", – нет, Минск как раз нас не спасет", – резюмировал он.





Впрочем, Вовку можно успокоиться: нынешняя украинская власть, кажется, и не собирается выполнять минские соглашения, подпись под которыми поставил президент Украины собственноручно поставил в феврале 2015 года. Так, в конце июля киев устроил новую подлость Донбассу, прекратив поставки электричества на территорию Донецкой и Луганской республик.

Это произошло на фоне продолжающейся с начала этого года экономической и транспортной блокады региона, устроенной украинскими националистами и поддержанной затем президентом Порошенко. Свои действия радикалы объяснили тем, что торговые операции в ДНР и ЛНР в условиях воны недопустимы. При этом эксперты полагают, что блокада Донбасса свидетельствует о фактическом признании Киевом независимости региона.

