Кто обгонит Псаки по ляпам

Дело Дженнифер Псаки живет и побеждает в американском руководстве. Некомпетентность подчиненных Дональда Трампа лишний раз подтвердила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэр, перепутавшая Литву с Белоруссией.

Осуждая переговоры спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым, Науэр сообщила журналистам, что американский дипломат встречался с российскими чиновниками в Литве. На самом деле закрытое совещание представителей Москвы и Вашингтона проходило в Белоруссии.

Дотошные репортеры сразу обратили внимание на фактическую ошибку, однако Науэр продолжила настаивать на том, что переговоры Суркова и Волкера прошли в Литве. Представитель Госдепа взглянула на свои бумаги и изрекла: "Позвольте мне свериться с распорядком встреч. Итак, я точно знаю, что они были в Литве… А если они встретились в Белоруссии, то этого просто нет в моем графике", – ответила она.

Хизер Науэр далеко не первый чиновник в американской администрации, путающий страны, фамилии и должности. Во время президентства Барака Обамы должность официального представителя Госдепа занимала Джен Псаки, которая обрела известность благодаря частым оговоркам во время общения с журналистами.

Одни из ярких примеров звучали так: Псаки указывала на опасность военных учений в граничащей с Украиной Астраханской области и рассказывала о природном газе, которым страны Евросоюза снабжают Россию, напоминает РИА Новости.

Еще один представитель Белого дома, успевший отметиться на ниве некомпетентности – Шон Спайсер. Он проработал пресс-секретарем Дональда Трампа совсем недолго – с января по июнь 2017 года. Правда за это время умудрился допустить более десятка серьезных ляпов в своих выступлениях перед журналистами.

Пресс-секретарь Белого дома так и не смог выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах, представитель администрации США регулярно делал ошибки. Спайсер ошибся в имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. На другой пресс-конференции он дважды называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.