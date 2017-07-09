Путин отбил яростные нападки Трампа

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как оказалось, американский политик пытался надавить на собеседника, но все его нападки были отбиты.

О ходе переговоров Трамп высказался на своей странице в социальной сети Twitter. Он заявил, что буквально насел на Путина с вопросами по поводу вмешательства Москвы в выборы президента США.

По словам американского лидера, Путину удалось дать исчерпывающий ответ на каждый вопрос по этому поводу. "Он все яростно отрицал", – добавил Трамп, отметив, что уже выражал свое мнение по этому вопросу.

Президент США подтвердил, что ему удалось договориться с Путиным по поводу создания системы безопасности, которая поможет государствам отражать нападения в Сети. По его словам, это позволит предотвратить ситуации с утечками во время выборов. "Пришло время для конструктивного сотрудничества с Россией", – добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на полях саммита G20 в Гамбурге. На разговор двух политиков ушло более двух часов.

В ходе беседы главам государств удалось договориться и по перемирии в Сирии. Режим прекращения огня уже начал действовать в южных районах страны.

Об итогах переговоров ранее высказался и Владимир Путин. Он в подробностях рассказал о беседе журналистам во время пресс-конференции.