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Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции

Владимир Сафронков. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Muzi
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков набросился с критикой на американских коллег за введение очередных санкций. По его словам, такие меры лишь увеличивают напряженность в отношении между двумя державами.
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В своем выступлении Сафронков говорил о санкциях, которые были введены Соединенными Штатами против КНДР. Из-за ограничительных мер пострадали три российские компании и один гражданин страны.

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Дипломат выразил разочарование в связи с решением американских властей. "Хотели бы услышать разъяснение от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны", – цитирует Сафронкова "Интерфакс".

По мнению дипломата, санкции являются не только неэффективными, но и незаконными.с точки зрения международного права. Сафронков уверен, что подобные действия Вашингтона не будут способствовать урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"После смены администрации в США, санкции остаются по инерции константой американской политики", – отметил представитель России при ООН. Он добавил, что подобные действия негативно скажутся на отношениях Москвы и Вашингтона.

Как писали Dni.Ru, специалисты Министерства финансов США сочли, что три российские компании сотрудничают с КНДР. Именно из-за этого, по официальной версии, организации попали под санкции.

Автор: Евгений Мышко3 июня 2017, 10:11

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