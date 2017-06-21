Заседание Госдумы началось с минуты молчания

Представители нижней палаты парламента в начале рабочего дня почтили память коллеги из "Единой России" Олега Грищенко. Он скончался на минувшей неделе на 51-м году жизни.



"Скончался наш коллега, Грищенко Олег Васильевич. Давайте почтим минутой молчания его память", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания. Он боролся с болезнью на протяжении трех лет, болезнь взяла свое, напомнил спикер нижней палаты.

"Человек мужественный, с активной гражданской позицией".

Напомним, Олег Грищенко умер 17 июня после продолжительной болезни. До того, как избраться в Госдуму седьмого созыва он более десяти лет был мэром Саратова. В нижней палате депутат работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.