Путин назначил нового посла в Турции

Послом России в Турции назначен Алексей Ерхов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передает РИА ФАН.
В мае его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам. Ерхов является директором департамента ситуационно-кризисного центра МИД России. До этого в течение нескольких лет он работал генконсулом России в Стамбуле.
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