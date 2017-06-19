Путин назначил нового посла в Турции

Послом России в Турции назначен Алексей Ерхов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передает РИА ФАН.

В мае его кандидатуру поддержал комитет Госдумы по международным делам. Ерхов является директором департамента ситуационно-кризисного центра МИД России. До этого в течение нескольких лет он работал генконсулом России в Стамбуле.