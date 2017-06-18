Почему "яблочнику" Митрохину закон не писан

Главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина в очередной раз задержали за нарушение законодательства. Из-за несанкционированной протестной акции возле Госдумы вместе с ним в полицейский участок попали еще около 10 человек, в том числе женщина-инвалид.

Митрохин поспешил заявить журналистам, что проводил одиночный пикет, а потому считает действия полиции незаконными. В июне 2017 года скандального политика дважды задерживали на Охотном ряду во время проведения аналогичных акций. Но в копилке его правонарушений таких задержаний множество. Как-то Митрохин даже укусил за палец сотрудника полиции.

Причиной того, что политик не учится на своих ошибках, называют его страсть к самопиару: о его задержании напишут больше СМИ, чем об акции без скандалов. А страстью к ним политик отличался всегда.

Например, Митрохин недавно поделился планами создать ни много, ни мало Комитет спасения Москвы. Цель этой организации, впрочем, вовсе не указана в названии. Сам же Митрохин заявил, что аналогичные структуры создаются практически перед каждыми столичными выборами. И после процедуры голосования благополучно распадаются.

Видимо поэтому организацию-долгожителя политик создать неспособен. Во-первых, выборы не каждый год, во-вторых, причина тому – неуживчивый характер Митрохина. Однопартийцы неоднократно выступали против его лидерства в московском отделении "Яблока". Бессмысленность для Митрохина продолжать карьеру в партии отмечал даже ее основатель Григорий Явлинский. С его слов, политик устал и исчерпал себя.

В целом в политике Сергей Митрохин зарекомендовал себя как особа легкого поведения: перед выборами в Московскую городскую думу он вступил в союз с "Единой Россией", с которой до этого яростно полемизировал. Но заветное кресло стало более желанным для Митрохина, чем политические идеалы, элементарные честь и совесть. Впрочем, все эти слова трудно к нему применить.

Речь даже не о том, какой он политик, проблема в том, какой он человек. Например, человек, пославший в прямом эфире "на три буквы" ведущего телевидения "Комсомольской правды". В такой ситуации не хочется разбираться, были ли у него на это причины, ясно одно – оправданий нет.





"Ислам – ужас современного мира", "ислам –полный отстой, тормоз модернизации", "культурного ислама не существует", – все это фразы прозвучали из уст доморощенного борца за права человека, не оставляющего значительному числу жителей России права на вероисповедание.

Но все меняется, когда речь заходит о правах ЛГБТ. Среди близких знакомств Митрохина сменивший пол Даниил (бывшая Марина) Теодори и обвиненный в педофилии адвокат Олег Баронов. В партии и не скрывают, что относятся к подобным проявлениям, скажем так, либерально. Ранее "Молодежное яблоко" распространяло информацию: "Мы считаем, что быть геем – это нормально. Каждый имеет право быть собой. И ребенок должен быть знаком с нашей позицией".

Едва ли такое было бы возможно без указаний со стороны московского лидера партии. Но как только был принят закон о запрете на пропаганду гомосексуализма, Митрохин мгновенно в своих лучших традициях "переобулся". "Я не сторонник гей-парадов. Люди, которые их организуют, провокаторы. Моя позиция такая: у человека есть право провести то, что не запрещено законом. Но сейчас принят закон о пропаганде гомосексуализма, нарушать закон я не буду", – рассказывал он в интервью "Известиям".

После таких противоречивых заявлений политик наверняка растеряет свое немногочисленный электорат. Да и однопартийцам не нужен такой лидер: куда он может повести за собой, если сам идет, все время спотыкаясь.