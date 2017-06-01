Путин подписал изменения в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию закона о выборах президента. Соответствующие поправки подготовили в Госдуме.
Согласно новым правилам, во время выборов президента не будут использоваться открепительные удостоверения. Кроме того, в поправках были уточнены несколько вопросов относительно организации голосования, сообщили в пресс-службе Кремля.
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