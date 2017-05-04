Лавров посмеялся над финскими журналистами (видео)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции со своим коллегой из Финляндии Тимо Сойни пошутил по поводу активности финских журналистов. Они задали больше вопросов, чем представители российской прессы.

"Судя по тому, что вопрос был объявлен как последний, исхожу из-того, что Финляндия победила со счетом 2:1", – подвел итоги брифинга российский министр.

На юниорском чемпионате мира в полуфинале 22 апреля играли команды России и Финляндии. Россияне неплохо вели себя в обороне, но забили лишь однажды и, как и год назад, уступили финнам. И как раз со счетом 2:1.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года, в котором участвуют национальные команды России и Финляндии, пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом этапе российская сборная в группе A сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

В группе B сыграют команды Канады, Финляндии, Чехии, Словении, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии и Франции.