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Политика

Лавров посмеялся над финскими журналистами (видео)

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции со своим коллегой из Финляндии Тимо Сойни пошутил по поводу активности финских журналистов. Они задали больше вопросов, чем представители российской прессы.
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"Судя по тому, что вопрос был объявлен как последний, исхожу из-того, что Финляндия победила со счетом 2:1", – подвел итоги брифинга российский министр.

На юниорском чемпионате мира в полуфинале 22 апреля играли команды России и Финляндии. Россияне неплохо вели себя в обороне, но забили лишь однажды и, как и год назад, уступили финнам. И как раз со счетом 2:1.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года, в котором участвуют национальные команды России и Финляндии, пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом этапе российская сборная в группе A сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

В группе B сыграют команды Канады, Финляндии, Чехии, Словении, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии и Франции.

Автор: Александр Комаров4 мая 2017, 14:51

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