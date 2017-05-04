Лавров посмеялся над финскими журналистами (видео)
"Судя по тому, что вопрос был объявлен как последний, исхожу из-того, что Финляндия победила со счетом 2:1", – подвел итоги брифинга российский министр.
На юниорском чемпионате мира в полуфинале 22 апреля играли команды России и Финляндии. Россияне неплохо вели себя в обороне, но забили лишь однажды и, как и год назад, уступили финнам. И как раз со счетом 2:1.
Чемпионат мира по хоккею 2017 года, в котором участвуют национальные команды России и Финляндии, пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом этапе российская сборная в группе A сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
В группе B сыграют команды Канады, Финляндии, Чехии, Словении, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии и Франции.
Новое фото балерины вызвало бурный отзыв у ее фанатов
Звезда Comedy Woman пожаловалась на медиков
Поступок телеведущей вызвал вопросы
Знаменитость наконец рассекретила наследника