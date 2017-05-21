Умер первый президент Удмуртии Александр Волков

Первый президент Удмуртии, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков скончался в Германии. Он проходил курс лечения.

"Александр Александрович скончался сегодня днем в клинике", – уточнил бывший пресс-секретарь Волкова Виктор Чулков. Политику было 65 лет. Сейчас российский консул занимается вопросами доставки тела в Удмуртию, где и будет похоронен Волков.



Александр Волков родился в 1951 году в Брянске, окончил Брянский строительный техникум по специальности "промышленное и гражданское строительство", а также Пермский политехнический институт. С 1993 года — председатель Совета министров Удмуртии, в 1995-м был избран председатель Госсовета республики.

В 2000 году был избран первым президентом Удмуртии. В 2004 году он был переизбран на этот пост. В 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики. В 2014 году в связи с истечением срока полномочий Волкова врио главы Удмуртской Республики был назначен Александр Соловьев. В марте того же года удмуртский парламент делегировал Волкова в Совет Федерации.

