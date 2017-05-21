Умер первый президент Удмуртии Александр Волков

"Александр Александрович скончался сегодня днем в клинике", – уточнил бывший пресс-секретарь
Волкова Виктор Чулков. Политику было 65 лет. Сейчас российский консул занимается вопросами доставки тела в Удмуртию,
где и будет похоронен Волков.
Александр Волков родился в 1951 году в Брянске, окончил Брянский строительный техникум по специальности "промышленное и гражданское строительство", а также Пермский политехнический институт. С 1993 года — председатель Совета министров Удмуртии, в 1995-м был избран председатель Госсовета республики.
В 2000 году был избран первым
президентом Удмуртии. В 2004 году он был переизбран на этот пост. В 2009
году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями
президента республики.
В 2014 году в связи с истечением срока полномочий Волкова врио главы Удмуртской Республики был назначен Александр Соловьев.
В марте того же года удмуртский парламент делегировал Волкова в Совет Федерации.
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