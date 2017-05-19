Пентагон рассказал о повторении ударов США по Сирии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд рассказал, соблюдение каких условий позволит избежать повторения ударов по правительственным и проправительственным силам в Сирии. "Вчера вечером я обязался, что подобное не повторится вновь, если не будет угрозы нашим силам", – цитирует его "Газета.Ru".
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