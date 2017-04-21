ООН предупредила о "случайном" апокалипсисе

Риск ядерной войны, которая может начаться из-за компьютерной ошибки, возрос. Причиной ложного срабатывания систем раннего обнаружения могут стать как природные аномалии, так и действия хакеров и террористов.

Высокая технологическая оснащенность современной армии может обернуться катастрофой. Спутники, беспилотные аппараты и радарные системы "общаются" между собой при помощи коммуникационных сетей. При малейшем сбое одна страна может принять за ракетный удар то, что таковым не является – и нанесет ответный удар. Итогом станет глобальная ядерная война, предупреждают авторы доклада Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR).

"В результате высокой зависимости от автоматизированных систем создается ложное чувство уверенности, и возникают новые уязвимости. Сложное взаимодействие и тесно связанные системы, соединенные с ядерными арсеналами (подобные тем, что используются в системах раннего обнаружения, а также запуска и управления) увеличивают риск случайной ядерной войны", – считают эксперты.

Авторы доклада напроминают об инциденте 1983 года. Тогда советская система предупреждения о ракетном нападении "Око" ошибочно сообщила о запуске нескольких межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Ложную тревогу выдал соединенный с системой спутник, который принял за ракеты слишком яркое отражение солнечного света от облаков. В этом случае полномасштабной ядерной войны удалось избежать лишь благодаря тому, что оперативный дежурный командного пункта Серпухов-15, подполковник Станислав Петров, определил тревогу как ложную.

Учитывая высокий уровень напряженности в мире – в частности, между Россией и Западом, а также между США и Северной Кореей, подобных инцидентов можно ожидать и в наши дни, предупреждают аналитики.

Не меньшую угрозы представляют хакерские атаки. Миф о том, что ядерные объекты физически изолированы, не подключены к глобальной сети, постепенно развеивается, отмечают авторы. Но даже при условии изоляции хакерам лоступны другие методы. К примеру, они могут взломать внутренние сети Wi-Fi на военных объектах – либо организовать поставки оборудования или ПО со встроенными вирусными кодами.

Таким образом, риску атак хакеров и террористов подвергаются все подключенные военные системы – в том числе системы связи между командованием и пусковыми платформами, спутниковые и радиолокационные системы, заключают эксперты.