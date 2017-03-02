Парубий показал японцам свои трусы

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий опозорился в Японии. На официальной церемонии он престал с расстегнутой ширинкой.

На протокольном снимке, где Парубий позирует с председателем комитета Палаты советников Парламента Японии по иностранным делам и обороне Такаси Уто, у него расстегнута молния на брюках. Фотографии, запечатлевшие спикера в неприличном виде, вмиг разлетелись по Сети.

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Пользователи стали активно обсуждать инцидент. Одни ругают спикера Рады за неряшливость, другие спорят, является ли это досадным недоразумением или кто-то умышленно отфотошопил снимок, чтобы высмеять Парубия.

Парубий сверкает труселями в Японии pic.twitter.com/mmhhorpWEN — Александр (@leopon113) 2 марта 2017 г.

Примечательно, что на сайт Рады выложена версию с застегнутой на брюках молнией. Пользователи гадают, какой же снимок является оригинальным. Критикуют спикера и за его костюм. Юзеры отмечают, что пиджак явно маловат Парубию и в сочетании с расстегнутой ширинкой представляет прекрасный ансамбль.

Достаю из широких штанин...

Смотрите! Завидуйте!

Я- древний укр! А не какая-нибудь украинка!https://t.co/YzSdKHndTO — Баба-Ехидна (@valerushka74) 2 марта 2017 г.

Отметим, что неопрятный вид украинских политиков уже стал своеобразной тенденцией. Больше всего преуспевает в этом тренде президент Украины Петр Порошенко. Он не раз появлялся на публике и встречах высокого уровня в мятом пиджаке.

Как писали Dni.ru, в конце марта 2016 года украинский лидер прибыл на встречу с президентом США Бараком Обамой в Вашингтон в изрядно помятом пиджаке и грязных туфлях. На фоне американского коллеги в идеально выглаженном костюме и тщательно начищенной обуви, Порошенко выглядел комично и жалко. В частности, в неряшливости главы Украины обвинили его супругу.

Україна та США розвинуть стратегічне партнерство – зустріч Президентів Порошенка та Обами https://t.co/YCO1ueyKbk pic.twitter.com/SIAcWda55E — APU (@APUkraine) 1 апреля 2016 г.

Что же качается украино-грузинского политика Михаила Саакашвили, то он стал в отношении неаккуратности настоящим лидером и предметом для насмешек и критики. Специалисты относят его неряшливость к компетенции психологов. Напомним, известный поеданием галстука Саакашвили в марте 2016 года вышел к трибуне в заправленных в носки брюках.