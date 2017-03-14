Назван преемник Чуркина

Постпред России при НАТО Александр Грушко может занять пост постоянного представителя страны при ООН. "Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность", – сообщил источник РИА Новости в Госдуме.

Грушко курировал в МИД вопросы безопасности и общеевропейского сотрудничества. В 2005-2012 годах был заместителем министра иностранных дел. С 2012 года является постпредом России НАТО.

Напомним, Виталий Чуркин, 11 лет занимавший должность постпреда России при ООН, скончался 20 февраля в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Как сообщили в российском МИД, Чуркин умер на рабочем месте.