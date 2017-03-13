В проблемах Евросоюза снова обвинили Россию

Неспокойная ситуация в бывшей югославской республике стала поводом для некоторых политических сил вновь обвинить Россию в европейских проблемах. Македонские националисты посчитали, что Москва выдумала "Великую Албанию" для того, чтобы добавить Евросоюзу новые неприятности.

В последнее время македонские националисты стали утверждать, что албанские партии в Македонии задумали создать "Великую Албанию". Якобы, такие настроения подогреваются Министерством иностранных дел России. Австрийское издание Der Standard написало, что Москва использует кризис в Македонии, чтобы создать Евросоюзу новые проблемы.

Между тем, российский МИД на днях заявил, что вмешательство Запада в дела Македонии принимает все более вопиющие формы. В ведомстве подчеркнули, что ЕС и США продолжают беззастенчиво оказывать на президента Македонии Гёрге Иванова беспрецедентное давление.

11 декабря 2016 года в Македонии прошли внеочередные парламентские выборы, большинство граждан проголосовали за правящую Демократическую партию македонского национального единства. Однако, из Брюсселя в Скопье посылаются недвусмысленные сигналы с требованием отдать мандат оппозиционерам.

К такому поведению еврочиновников, отмечает российский МИД, подключился и глава самопровозглашенного Косова Хашим Тачи, призвавший македонских албанцев взять свои права в свои руки – в русле проекта "Великой Албании", претендующей на обширные районы ряда балканских государств, включая Македонию.

Непростая политическая ситуация в Македонии может привести к новой войне на Балканах, полагают наблюдатели. По стране прокатилась волна протестов: православная часть населения – этнические македонцы, выходят на улицы, требуя от президента, чтобы он не допустил албанские партии к формированию правительства.

