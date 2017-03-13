В проблемах Евросоюза снова обвинили Россию
В последнее время македонские националисты стали утверждать, что албанские партии в Македонии задумали создать "Великую Албанию". Якобы, такие настроения подогреваются Министерством иностранных дел России. Австрийское издание Der Standard написало, что Москва использует кризис в Македонии, чтобы создать Евросоюзу новые проблемы.
Между тем, российский МИД на днях заявил, что вмешательство Запада в дела Македонии принимает все более вопиющие формы. В ведомстве подчеркнули, что ЕС и США продолжают беззастенчиво оказывать на президента Македонии Гёрге Иванова беспрецедентное давление.
11 декабря 2016 года в Македонии прошли внеочередные парламентские выборы, большинство граждан проголосовали за правящую Демократическую партию македонского национального единства. Однако, из Брюсселя в Скопье посылаются недвусмысленные сигналы с требованием отдать мандат оппозиционерам.
Оппозиция #Македонии готова сдать страну албанцам https://t.co/3bvHtIijze Великая #Албания - вся #Европа?— Коля Кустодиев (@Kustodiew) 3 марта 2017 г.
К такому поведению еврочиновников, отмечает российский МИД, подключился и глава самопровозглашенного Косова Хашим Тачи, призвавший македонских албанцев взять свои права в свои руки – в русле проекта "Великой Албании", претендующей на обширные районы ряда балканских государств, включая Македонию.
Непростая политическая ситуация в Македонии может привести к
новой войне на Балканах, полагают наблюдатели. По стране прокатилась волна
протестов: православная часть населения – этнические македонцы, выходят
на улицы, требуя от президента, чтобы он не допустил албанские партии к
формированию правительства.
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