Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию

Президент Украины Петр Порошенко высказался в поддержку территориальной целостности Молдавии. Несмотря на то, что глава государства тонет в проблемах собственной страны, он заявил, что Киев будет всячески помогать в урегулировании приднестровского конфликта.

Украина намерена продолжить взаимодействие с рядом стран для решения конфликта в формате "5+2", сообщает "Газета.Ru". Свою позицию Петр Порошенко озвучил на совместном брифинге с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

"Я хотел бы твердо подчеркнуть позицию Украины, которая поддерживает и все будет делать, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Молдавии были незыблемы", – заявил Порошенко. По его словам, "Украина будет активно и решительно работать" для урегулирования конфликта.

При этом он отметил, что для "спасения" Молдавии необходимо принимать серьезные меры. "Только решительные комбинированные действия позволят восстановить территориальную целостность", – заключил украинский президент.

Ранее глава непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский заявил о намерении бороться за полную независимость. Его не устраивает получение какого-либо особого статуса в составе Молдавии.

"Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь", – заявил он.

Ополченцы на привале. Молдавия. Конфликт в Приднестровье. 1992г. pic.twitter.com/E84tGYUN9J — Война в Истории (@VojnavIstorii) 11 февраля 2017 г.

Напомним, в переговорах по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" участвуют Молдавия, Приднестровье, Украина, Россия, ОБСЕ, Евросоюз и Соединенные Штаты. В последний раз собрание представителей стран прошло в Берлине летом 2016 года.