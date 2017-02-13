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Политика

Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Jakob Ratz
Президент Украины Петр Порошенко высказался в поддержку территориальной целостности Молдавии. Несмотря на то, что глава государства тонет в проблемах собственной страны, он заявил, что Киев будет всячески помогать в урегулировании приднестровского конфликта.
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Украина намерена продолжить взаимодействие с рядом стран для решения конфликта в формате "5+2", сообщает "Газета.Ru". Свою позицию Петр Порошенко озвучил на совместном брифинге с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

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"Я хотел бы твердо подчеркнуть позицию Украины, которая поддерживает и все будет делать, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Молдавии были незыблемы", – заявил Порошенко. По его словам, "Украина будет активно и решительно работать" для урегулирования конфликта.

При этом он отметил, что для "спасения" Молдавии необходимо принимать серьезные меры. "Только решительные комбинированные действия позволят восстановить территориальную целостность", – заключил украинский президент.

Ранее глава непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский заявил о намерении бороться за полную независимость. Его не устраивает получение какого-либо особого статуса в составе Молдавии.

"Народ высказался еще в 2006 году на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь", – заявил он.

Напомним, в переговорах по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" участвуют Молдавия, Приднестровье, Украина, Россия, ОБСЕ, Евросоюз и Соединенные Штаты. В последний раз собрание представителей стран прошло в Берлине летом 2016 года.

Автор: Константин Улюкаев13 февраля 2017, 16:10

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