Песков назвал точное место встречи Путина и Трампа

Едва новоиспеченный глава Белого дома официально вступил в должность, как весь мир замер в ожидании – когда же он встретится со своим российским коллегой? Завесу тайны приоткрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "О возможной встрече Путина и Трампа пока никакой конкретики нет, пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков. Мы исходим из того, что есть в июле этого года "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся", – цитирует "Интерфакс" официального представителя Кремля. Он добавил, что, возможно, состоится и более ранняя встреча, однако никакой конкретной информации по этому вопросу пока нет.