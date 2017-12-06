Неспортивное поведение: бессильные США грязно мстят России

В современном мире спорт и политика формально отделены друг от друга. До недавнего времени этот принцип был актуален и для олимпийского движения: все разногласия необходимо отложить в сторону, все пушки должны замолчать. Однако последнее решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее стало очередным актом войны, которую Запад развязал против нашей страны на политическом, экономическом, культурном и информационном фронтах.

О спорт, ты – политика



В соответствии с решением МОК, Россия отстранена от зимних Олимпийских игр – 2018, однако наши спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Кроме того, пожизненно отстранен от Олимпиады вице-премьер России Виталий Мутко. Исполком МОК также обязал Москву выплатить 15 миллионов долларов в пользу создания независимой антидопинговой комиссии.

"Просто слов нет. Хочется даже не плакать, а выть!" – отреагировала консультант сборной России по фигурному катанию, именитый тренер Татьяна Тарасова. Примерно в таком же ключе высказались многие спортсмены и болельщики. Практически никто из них не считает решение МОК справедливым.

Но стало ли оно неожиданным? Нет, ведь политизация спорта – это процесс, который наблюдается в том числе в международном олимпийском движении еще со времен начала холодной войны. Спортивные достижения стали играть все более значимую роль во внутренней и внешней политике государств. Престиж страны стал определяться не только военной или экономической мощью, но также культурным влиянием и спортивными успехами. Так, Китай, который принимал у себя летнюю Олимпиаду-2008, рассчитывал с ее помощью продемонстрировать свою возросшую военно-политическую мощь и претензии на мировое влияние.





Вынесенное МОК решение в отношении российских спортсменов в очередной раз доказало, что большой спорт – это большая политика. При этом необходимо понимать, что отстранение российских олимпийцев является решением не столько Комитета, сколько стоящего за ним Запада, прежде всего – Соединенных Штатов. Не секрет, что Вашингтон тем или иным способом оказывает серьезное давление на международные организации, вплоть до ООН, с целью вынудить их принимать выгодные для себя решения. Посему решение МОК можно воспринимать как волю США.





Непокорные русские



Однако нынешний случай с отстранением российских олимпийцев по-своему уникален, поскольку лежит в плоскости геополитического противостояния России и Запада. Корни происходящих ныне событий находятся в 2014 году. Воссоединение Крыма с Россией продемонстрировало Западу, что Москва намерена придерживаться независимой внешней политики, быть субъектом, а не объектом мировой политики.

С точки зрения упивающихся своей "исключительностью" США, наша страна совершила грубейшую ошибку, отказавшись подчиняться навязываемым ей Вашингтоном правилам игры.

Простить такого американские гегемонисты и их сателлиты в Европе, естественно, не смогли. Началось политическое, экономическое и информационное давление на Москву, были введены санкции. По сути, Вашингтон предложил России выбор между войной и капитуляцией. Сейчас, спустя почти четыре года, перед нами стоит все тот же выбор: или отказаться от проведения независимой политики, или бороться за свою субъектность.

В этом смысле Олимпиада-2018 стала еще одним направлением, по которому Запад пытается атаковать Россию.

При помощи подкупленных предателей, всевозможных махинаций с пробирками и массовой истерики в тамошних средствах массовой информации была проведена настоящая спецоперация, цель которой – нанести Москве как можно более болезненный удар. Нет сомнения, что срежиссированная западными кукловодами кампания ставила своей целью ударить по престижу нашей страны на международной арене, а также унизить национальное достоинство россиян.





Решение об отстранении Москвы от Олимпиады – это, с одной стороны, попытка ударить по российской власти, а с другой – по обществу, уверен директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. "Президент Владимир Путин некоторые время назад точно отметил, что Запад пытается вызвать общественное недовольство, поскольку олимпийский спорт – это элемент политической мобилизации граждан вокруг власти, и если нет возможности такой мобилизации, то это может вызвать определенное разочарование в обществе. Возможно, что авторы данного проекта рассчитывали на такой вариант развития событий.

Но, как и в случае с первым витком санкций в 2014 году, это приведет лишь к консолидации народа вокруг руководства страны", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Фантазии и домыслы



Необходимо подчеркнуть, что на всем протяжении антироссийской допинговой кампании наша страна продолжала демонстрировать готовность к переговорам, к достижению договоренностей и прекращению развернутой вакханалии. Москва выполнила все требования WADA, кроме двух заведомо невозможных – допуск в российские лаборатории иностранных экспертов и признание того, что употребление допинга в нашей стране получало протекцию на государственном уровне. Очевидно, что целью этой кампании было не нахождение компромисса, а раскрутка маховика спортивных репрессий: на фоне так называемого расследования WADA у россиян – триумфаторов Олимпиады в Сочи начали безосновательно отбирать медали, некоторые спортсмены были пожизненно дисквалифицированы.





Что касается обвинений в якобы существовании государственной системы допинга в России, то по этому пункту Запад так и не удосужился предоставить ни одного внятного доказательства. При этом, согласно исследованию Движения за заслуживающий доверия спорт (MPCC), впереди планеты всей по употреблению допинга в 2017 году именно американские спортсмены. По данным организации, с начала года положительные тесты на стимулирующие препараты оказались у 73 спортсменов из США. Для сравнения: среди россиян таких 24.

Впрочем, удивляться не стоит. В Соединенных Штатах за последний год уже научились принимать серьезные политические решения, основываясь не на фактах, а на домыслах, нелепых фантазиях и откровенной клевете. Так же бездоказательно Вашингтон обвиняет Москву в якобы вмешательстве в американские президентские выборы в прошлом году. Отсутствие внятных фактов не помешало американцам ввести против России новый пакет санкций.

Вряд ли в рамках нынешней системы поздневашингтонского мироустройства можно рассчитывать на то, что США в частности и Запад в целом пойдут на снижение уровня противостояния. Глупо ожидать, что Вашингтон будет по-честному играть с Москвой, задумавшей проводить расходящуюся с интересами Вашингтона самостоятельную внешнюю политику. Необходимо понимать, что



Россию будут пытаться ударить максимально болезненно, по-прежнему предлагая вилку решений – капитуляция и белый флаг, в том числе на Олимпиаде, или продолжение борьбы за субъектность и самостоятельность от "вашингтонского обкома" со всеми вытекающими последствиями.

По словам политолога Сергея Маркова, решение МОК демонстрирует, что США не хотят договариваться с Россией. "Это гибридная война без компромиссов", – сказал эксперт. Запад ведет себя как враг, осуществляя погром олимпийского движения в своем фирменном ковбойском стиле, подчеркнул он. "С таким лидерством такого Запада мы никогда не сможем согласиться", – констатировал аналитик.





Игра продолжается



России за свою более чем тысячелетнюю историю пришлось немало вынести от западных "партнеров". Нас пытались уничтожить рыцари-крестоносцы, польские интервенты, "великая армия" Наполеона, германский нацизм, пытались удушить "стратегией анаконды" во время холодной войны. Победить Россию военным путем не удалось, теперь нас пытаются задавить другими способами.

Возрождение страны после хаоса 90-х было как гром среди ясного неба для западных стратегов, уже списавших Россию со счетов как в политическом, так и в экономическом, культурном и спортивном отношениях. Наша молодежь должна была спиться, на стадионах – навеки воцариться вещевые рынки, а талантливые наставники – уехать за границу и тренировать подающую надежды западную молодежь.





Но Россия повела себя не так, как ожидали на Западе. Появились спортсмены нового поколения, наша страна вновь стала мощной величиной на мировом спортивном небосклоне. Это наглядно продемонстрировала грандиозная Олимпиада в Сочи, где наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете. Такое положение вещей нервирует Запад, поэтому он и дальше будет пытаться указать России на место, которое отвели ей в международной системе тамошние стратеги.

Но за последние несколько лет Москва показала, что умеет добиваться успеха и диктовать свои правила даже в самых сложных ситуациях, как это было в Крыму и Сирии. Нет сомнений, что Россия сможет преодолеть и нынешнюю ситуацию. Большая игра продолжается.

