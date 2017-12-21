Рауль Кастро собрался в отставку

Председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро может покинуть свой пост в апреле 2018 года, передает НСН. Его вероятным преемником называют первого заместителя председателя Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля. Политику 86 лет. Руководить страной он начал после того, как его старший брат Фидель Кастро оставил управление в связи с состоянием здоровья.

