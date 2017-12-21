Эксперты оценили готовность России к войне

Россия в случае войны задействует как традиционные, так и инновационные методы. Возможности российской армии изучил американский аналитический центр Rand.

Эксперты из США не нашли доказательств настроя русских воевать. Российская армия не занята подготовкой к вооруженному конфликту. Тем не менее сократившие численность российской армии реформы сохранили ее боеспособность. И военные могут быстро перебрасывать соединения на нужное направление по железной дороге.

Также отмечается наличие у России подразделений, которые зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах. Примером этому могут служить воздушно-десантные войска. Слабой стороной специалисты назвали укомплектованность некоторых российских частей солдатами срочной службы и устаревшим вооружением.

Эксперты рассматривали в качестве основной задачи страны защиту собственных территорий, промышленных объектов и крупных городов. По их мнению, в вооруженном конфликте страны с противником, равным по силе, Россия будет избегать решающего сражения и использует ракетное вооружение большой дальности, пишет The National Interest.





В новой стратегии национальной безопасности, которую представил на днях президент США Дональд Трамп, Россия наряду с Китаем названа одной из главных угроз Америке. Москва и Пекин – "ревизионисты", действия которых "подрывают международный порядок и стабильность", а также "игнорируют суверенные права соседей и принцип верховенства права".

Несмотря на утверждения, содержащиеся в документе, Трамп сразу же подвергся критике со стороны крупных американских СМИ. По их мнению, в ходе представления стратегии он отдельно не упомянул о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Это свидетельствует о том, что американский лидер проявляет недостаточную жесткость по отношению к Москве.