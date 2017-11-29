На украинском ТВ сделали неожиданное заявление о Путине

На украинском телевидении прозвучало неожиданное заявление. Оказывается, в тотальной деградации Незалежной виноват не президент России Владимир Путин, как до этого с пеной у рта доказывали местные пропагандисты, а власти Украины, не способные управлять государством.

"Конечно же, должен быть Путин. Кто-то же должен перейти границу, и мы должны как-то мотивировать, почему у людей пенсия упала в три раза, почему люди покидают эту страну – наиболее талантливые и молодые, почему по всему городу развешаны плакаты работы в Венгрии, в Польше, еще где-то", – заявил в эфире телеканала 112 бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов.

По его словам, украинские власти списывают на Москву неудачи и простое неумение руководить страной. Остается догадываться, сколько в Незалежной таких "прозревших", которые досыта наелись оголтелой антироссийской пропагандой. Судя по откровениям Куликова, обвинения Киева в адрес Москвы начинают вызывать у людей обратную реакцию.

Dni.Ru писали об истерике, которую закатил на украинском телевидении замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Билецкий. По его словам, в Киеве не смогли адекватно оценить ситуацию во время внутриполитического кризиса в самопровозглашенной Луганской народной республике и выгодно использовать его.





"Был момент. Этот момент был несколько суток, когда враг был деморализован, когда была абсолютно непонятная ситуация", – сказал Билецкий. Он посетовал, что "уникальный шанс" был бездарно упущен руководством страны.

Однако нардеп, очевидно, слукавил, поскольку Киев, по некоторым данным, все же попытался воспользоваться кризисом в Луганске и провел серию атак на позиции ополченцев. Как сообщили украинские волонтеры, вооруженные силы смогли занять несколько квадратных километров территории, в том числе ряд господствующих над местностью высот.

