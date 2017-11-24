На украинском ТВ закатили истерику из-за бездарного Порошенко

Украина не смогла воспользоваться внутриполитическим кризисом в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в своих интересах – шанс был бездарно упущен руководством страны во главе с президентом Петром Порошенко. На это в эфире одного из телеканалов Незалежной пожаловался заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Билецкий.

"Был момент. Этот момент был несколько суток, когда враг был деморализован, когда была абсолютно непонятная ситуация", – сказал он, посетовав, что такой шанс не был использован руководством страны. По словам Билецкого, Киев мог начать мощную информационную атаку и использовать армейские подразделения. "Могли значительно улучшить наши позиции. Наша армия готова", – сказал националист.

Однако Билецкий, очевидно, лукавит. Украина все-таки попыталась воспользоваться внутриполитическим кризисом в Луганске и начала атаку на вооруженные силы республики в районе Светлодарска. Как сообщил 22 ноября волонтер Юрий Мысягин, вооруженные силы Незалежной смогли занять несколько квадратных километров территории, включая господствующие над местностью высоты.





Ситуация в ЛНР обострилась после подписания главой республики Игорем Плотницким указа об освобождении от должности руководителя МВД Игоря Корнета. В свою очередь правоохранительные органы возбудили в отношении него уголовное дело.

Министр внутренних дел подчиниться указу главы республики отказался. Возник серьезный внутриполитический кризис.

Дошло до того, что на улицах Луганска появились "зеленые человечки" без опознавательных знаков и шевронов, зато с ручными пулеметами и автоматами Калашникова.

В то же время появились сообщения о том, что Плотницкий покинул республику. Позже в Сети появилось видео, где очень похожий на главу ЛНР мужчина идет с сумкой в руке по московскому аэропорту. Утверждается, что это Шереметьево. По некоторым данным, вместе с Игорем Плотницким город ​покинули руководитель его администрации Ирина Тейцман, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и еще несколько человек.



