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Политика

Путин сделал странный жест во время речи Мизулиной

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин сделал любопытный жест во время выступления члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Видеозапись на своей странице в соцсети Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Президент принимал участие в заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. На опубликованной Смирновым записи видно, как во время речи Мизулиной президент сначала что-то записывал, а потом откинулся на спинку стула и поднял глаза вверх.

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"Терпение, терпение: Путин слушает Мизулину", – гласит подпись к видеозаписи. Что стало причиной такого жеста и имеют ли к нему отношение слова Мизулиной, Смирнов не сообщил.

Стоит отметить, что на заседании координационного совета глава государства предложил ряд мер, направленных на повышение рождаемости. Так, предполагается, что со следующего года государство будет выплачивать деньги за первого ребенка в семье.

В среднем сумма составит 10,5 тысячи рублей.

Для этого в бюджете нужно будет найти 114,5 миллиарда рублей на ближайшие несколько лет. Также Путин предложил продлить срок действия программы материнского капитала до 2021 года.

Эти меры позволят вывести российскую демографию из кризиса, в котором она вновь оказалась в 2014 году. На сегодняшний день самым эффективным способом поддержки рождаемости является материнский капитал. Но этого, очевидно, недостаточно.

Кроме того, он дается только за второго и последующего ребенка, и его получение связано с рядом бюрократических процедур. В этом году сумма выплаты составила 453 тысячи рублей. Всего за прошедшие десять лет размер пособия был увеличен почти в два раза. 

Автор: Иван Поляков28 ноября 2017, 18:39

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