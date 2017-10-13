Дворкович после операции пришел к Путину

Вице-премьер Аркадий Дворкович пришел на совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием президента Владимира Путина с гипсовой повязкой на руке. Со слов чиновника, он повредил конечность о время занятий спортом.

В общении с журналистами Дворкович заявил, что сломал руку, и ему пришлось делать операцию. "Все будет нормально, все хорошо", – заверил он репортеров. При этом где именно произошел перелом руки Дворкович не помнит. По его словам, это был футбол или баскетбол. "Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы", – сказал вице-премьер.

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как Дворкович сидит рядом с главой государства и министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. В конце ролика президент поворачивается к вице-премьеру, а тот поднимает голову и закатывает глаза.

«А что у вас с рукой?»: Вице-премьер Аркадий Дворкович пришел на совещание к президенту с лангеткой pic.twitter.com/Ej7P5SEnIv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 октября 2017 г.

Напомним, ранее Владимир Путин упрекнул Аркадия Дворковича в том, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной области. Это произошло во время совещания главы государства с правительством, на котором обсуждалась ситуация с разорившимся авиаперевозчиком "ВИМ-авиа". "Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", – обратился президент к вице-премьеру.

Ну а глава Министерства транспорта Максим Соколов получил дисциплинарное взыскание. Владимир Путин объявил чиновнику о неполном служебном соответствии и потребовал как можно быстрее решить проблему возвращения из-за границы десятков тысяч людей, оставшихся там из-за краха авиакомпании. В зависимости от ситуации президент обещал подумать, что делать со служебным несоответствием министра.

