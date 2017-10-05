Путин отправил в отставку губернатора Орловской области

Президент России Владимир Путин уволил губернатора Орловской области Вадима Потомского. Глава государства подписал соответствующий указ.

Временно исполнять обязанности руководителя региона будет депутат Мосгордумы Андрей Клычков. Путин объявил об этом решении во время встречи с народным избранником, передает "Газета.ru".