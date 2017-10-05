Во всем виноваты белые: Мишель Обама о причинах бедствий США

Мишель Обама знает, почему американцы не доверяют политикам: потому что они мужчины и вдобавок белые. Наблюдение бывшей первой леди в первую очередь относится к республиканцам.

Политика США далека от того, чтобы представить весь спектр проблем, волнующих американцев. Чтобы исправить ситуацию, надо привлекать к политическому процессу людей с разными представлениями, заявила Мишель Обама на женской конференции в Пенсильвании.

Особенно ярко, по мнению бывшей первой леди Америки, картина выражена в конгрессе США. "Когда вы сидите на балконе в конгрессе..." – начала было объяснять Обама. "Когда вы сидите, мы там не бываем", - уточнила модератор диспута.

"Ну хорошо, но вы смотрите заседания по телевизору... Так вот, открывается такая картина: одна половина зала – серо-белая. И все мужчины. А с другой – присутствуют разные цвета, и даже есть несколько женщин", – поделилась открытием миссис Обама (в конгрессе США представители Демократической и Республиканской партий рассаживаются по разные стороны зала заседаний). Откровения супруги бывшего президента сопровождались сочувственными вздохами и удивленными междометиями модератора.

Former FLOTUS Michelle Obama: The root of all problems are "All white man". pic.twitter.com/RuhSxHu3Ov — Wired Sources (@WiredSources) 4 октября 2017 г.

Республиканская партия США выступает за сохранение консервативных ценностей, против однополых браков и за сохранение института семьи. Позиции демократов прямо противоположны.

Издание New York Post на днях сообщило, что супруги, только что отметившие 25-ю годовщину свадьбы, покупают недвижимость в Нью-Йорке. Дуплексные апартаменты в 43-этажном здании с крытой баскетбольной площадкой и гаражами недавно были проданы за десять миллионов долларов. По данным инсайдеров, недвижимость приобретает семейство экс-президента.

Обама владеет домом в георгианском стиле в районе Гайд-парка на южной стороне Чикаго, а также домом в стиле Тюдоров в районе Калорама в Вашингтоне за восемь миллионов долларов. Однако Нью-Йорк, отмечает портал AmericaRu, имеет для него особое значение. Бывший президент с супругой – активные участники различных мероприятий со знаменитостями и завсегдатаи бродвейских мюзиклов. Кроме того, именно здесь Обама окончил Колумбийский университет, получив степень бакалавра.