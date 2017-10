Во всем виноваты белые: Мишель Обама о причинах бедствий США

Политика США далека от того, чтобы представить весь спектр проблем, волнующих американцев. Чтобы исправить ситуацию, надо привлекать к политическому процессу людей с разными представлениями, заявила Мишель Обама на женской конференции в Пенсильвании.

Особенно ярко, по мнению бывшей первой леди Америки, картина выражена в конгрессе США. "Когда вы сидите на балконе в конгрессе..." – начала было объяснять Обама. "Когда вы сидите, мы там не бываем", - уточнила модератор диспута.

"Ну хорошо, но вы смотрите заседания по телевизору... Так вот, открывается такая картина: одна половина зала – серо-белая. И все мужчины. А с другой – присутствуют разные цвета, и даже есть несколько женщин", – поделилась открытием миссис Обама (в конгрессе США представители Демократической и Республиканской партий рассаживаются по разные стороны зала заседаний). Откровения супруги бывшего президента сопровождались сочувственными вздохами и удивленными междометиями модератора.

Former FLOTUS Michelle Obama: The root of all problems are "All white man". pic.twitter.com/RuhSxHu3Ov