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Мишель Обама уйдет в бизнес
Кто же она на самом деле Мишель Обама? На этот вопрос отвечает гипнолог Геннадий Гончаров.
Мишель родилась 17 января 1964 года, в год Деревянного Синего Дракона в созвездии Козерога. Как говорит китайский гороскоп, люди рожденные в этом году, являются невероятно яркими личностями легко выделяющимися из толпы. Ведь Дракон – символ небесного могущества и удачи в Китае. Поэтому, представители данного знака, отличаются необычайным благородством, великодушием и милосердием, а твердость характера и величайшая сила воли – способствуют преодолению любых преград. Обладая чрезвычайным магнетизмом, они к тому же весьма проницательны, и всегда могут дать дельный совет.
Тем не менее, жесткая требовательность Деревянного Синего Дракона, часто переходящая в безжалостность, мешают ему обзавестись настоящими друзьями. Поэтому Мишель полностью сконцентрировалась на семье.
Круглая отличница с сильной волей. В свое время она решила выдвинуть мужа на пост президента США и победила, приложив для этого все свои силы, потому что любила по-настоящему. В отличие от Билла Клинтона который мог бы оказать большую помощь в аналогичной ситуации своей супруге Хиллари, так же баллотировавшейся на пост президента, но, увы... Весь мир знает о его неверности и проигрыше на выборах Хиллари. Можно сказать – любовь побеждает всегда.
Мишель является для своего супруга не только любящей женой, но и незаменимым другом и советчиком. В течение всей его политической карьеры именно она являлась для своего мужа опорой и поддержкой, она оказала влияние на огромное количество принятых Бараком решений. Она искренне переживает за репутацию своего супруга и полностью разделяет возложенную на его плечи ответственность. В связи с этим Мишель порой бывает и излишне навязчива со своими советами, а это становится почвой для конфликтов в их семье. Однако, любовь и понимание с обеих сторон не дает этим конфликтам разгореться до необратимых масштабов. Это очень крепкий и долговечный союз, в котором Мишель чувствует себя по-настоящему счастливой.
Какой бы путь она не выбрала – политическую карьеру, семью или бизнес – обязательно достигнет самых высоких показателей и займет высочайшее положение в обществе. Я думаю, что скорей всего Мишель найдет себя именно в бизнесе, так как это у нее в крови. У нее в запасе огромное количество креативных идей и она точно знает, как воплотить их в жизнь, никому при этом не навредить и укрепить репутацию своей семьи.
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