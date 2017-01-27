Мишель Обама уйдет в бизнес

Как необычны и причудливы повороты судьбы. Дружная семья Обамы славящаяся предвзятым отношением к России называет свою дочь Наташей и сокращенно Сашей в честь Натальи Гончаровой и Александра Пушкина. Это как же надо не любить Россию? Как говорится, в известной поговорке, если хорошо поскрести темнокожего, то обязательно обнаружишь русского.

Кто же она на самом деле Мишель Обама? На этот вопрос отвечает гипнолог Геннадий Гончаров.

Мишель родилась 17 января 1964 года, в год Деревянного Синего Дракона в созвездии Козерога. Как говорит китайский гороскоп, люди рожденные в этом году, являются невероятно яркими личностями легко выделяющимися из толпы. Ведь Дракон – символ небесного могущества и удачи в Китае. Поэтому, представители данного знака, отличаются необычайным благородством, великодушием и милосердием, а твердость характера и величайшая сила воли – способствуют преодолению любых преград. Обладая чрезвычайным магнетизмом, они к тому же весьма проницательны, и всегда могут дать дельный совет.

Тем не менее, жесткая требовательность Деревянного Синего Дракона, часто переходящая в безжалостность, мешают ему обзавестись настоящими друзьями. Поэтому Мишель полностью сконцентрировалась на семье.

Круглая отличница с сильной волей. В свое время она решила выдвинуть мужа на пост президента США и победила, приложив для этого все свои силы, потому что любила по-настоящему. В отличие от Билла Клинтона который мог бы оказать большую помощь в аналогичной ситуации своей супруге Хиллари, так же баллотировавшейся на пост президента, но, увы... Весь мир знает о его неверности и проигрыше на выборах Хиллари. Можно сказать – любовь побеждает всегда.

Мишель является для своего супруга не только любящей женой, но и незаменимым другом и советчиком. В течение всей его политической карьеры именно она являлась для своего мужа опорой и поддержкой, она оказала влияние на огромное количество принятых Бараком решений. Она искренне переживает за репутацию своего супруга и полностью разделяет возложенную на его плечи ответственность. В связи с этим Мишель порой бывает и излишне навязчива со своими советами, а это становится почвой для конфликтов в их семье. Однако, любовь и понимание с обеих сторон не дает этим конфликтам разгореться до необратимых масштабов. Это очень крепкий и долговечный союз, в котором Мишель чувствует себя по-настоящему счастливой.

Какой бы путь она не выбрала – политическую карьеру, семью или бизнес – обязательно достигнет самых высоких показателей и займет высочайшее положение в обществе. Я думаю, что скорей всего Мишель найдет себя именно в бизнесе, так как это у нее в крови. У нее в запасе огромное количество креативных идей и она точно знает, как воплотить их в жизнь, никому при этом не навредить и укрепить репутацию своей семьи.