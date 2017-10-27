Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании

Парламент Каталонии 70 голосами поддержал резолюции о провозглашении независимости от Испании, передает РБК. Против выступили десять парламентариев. Еще двое воздержались. "Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона", – говорится в документе.

⚠️Parliament declares the Catalan independent Republic, urges government to open constituent process pic.twitter.com/0Ygfdef7Lp — Catalan News (@catalannews) 27 октября 2017 г.

Отметим, президент Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии еще 10 октября, однако она так и не вступила в силу. Документ вошел в текст резолюции, за которую голосовал парламент. 27 октября сенат Испании будет голосовать по вопросу о введении прямого управления Каталонией, что фактически будет означать отмену любой автономии.