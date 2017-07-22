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Июль 22, 2017
просмотры: 123

Как годы меняли Газманова

567

Dni.Ru проследили за метаморфозами российского певца, композитора, поэта и актера Олега Газманова. 22 июля артист празднует своей день рождения, и многие его поклонники уверены, что годы только красят их кумира. Впрочем, другие столь же уверенно утверждают, что певец хорош в любом образе и любом возрасте. Убедиться в этом помогут сделанные в разные годы снимки.

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