Семейная драма Толстогановой Яковлева проводили в последний путь Редникова выставила приплюснутую грудь Климова с мужем произвели фурор

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Суббота 15 июля
Лента новостей
15:07
Пелагея станет мамой во второй раз
14:48
На Азизу совершено нападание в центре Витебска
14:44
Ярмольник ждет прибавления в семье
14:26
На Москву надвигается страшная гроза
14:21
Продюсер врезал бездарной Бузовой
14:12
Боню в бикини сравнили с Водонаевой
14:07
В Москве банда угонщиков за ночь украла 13 машин
13:53
США боятся проиграть войну России
13:23
Григорий Лепс попал в реанимацию
13:01
Пьяная пациентка разбила лицо врачу скорой помощи
12:45
Ольгу Бузову в халате спутали с Кончитой Вурст
12:35
Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа
12:21
Самолет Москва-Караганда экстренно приземлился из-за задымления
12:15
Максакова появилась на красной дорожке в странном наряде
11:57
Когда в Москве прекратятся дожди
11:44
Как привлечь деньги
11:38
30-летняя звезда "Дома-2" соблазняет 18-летнего мачо
11:09
Ожившие мертвецы "Игры престолов"
10:52
В Москве автоледи врезалась в здание банка (видео)
10:47
Дана Борисова записала трогательное обращение к дочери
10:23
Жена исполнила предсмертное желание Олега Яковлева
09:53
В Подмосковье КамАЗ протаранил маршрутку с людьми
22:53
Брежнева наказала Водонаеву за оскорбительные слова
22:07
Пуговка из "Папиных дочек" восхитила женственной фигурой
22:03
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок
21:50
В Китае появились камеры для хранения мужей
21:36
Бузову и Бородину обругали за издевки над беременной
21:24
В Москве совершено разбойное нападение на АЗС
21:16
Подробности страшной расправы над туристами в Хургаде
21:12
Порошенко вспомнил о походах в баню
20:50
Путин раскрыл интимную тайну
20:34
Шаляпин точит ножик на Калашникову
20:16
В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
20:05
Путин: Трамп не лепит горбатого
19:48
Обрушившаяся на Москву гроза парализовала город
19:41
Убийца в Хургаде охотился на иностранцев
19:34
Самые стильные звездные семьи
19:10
Глаголева оценила свадебный подарок Путина
19:01
Черное мороженое грозит беременностью
18:58
Романец вышла в свет в свадебном наряде
18:48
Ливень в центре Москвы помешал работе Госдумы
18:47
После удара молнии эвакуировали столичный театр
18:37
В Москве из-за сильного дождя затопило тоннели
18:29
Гидрометцентр объявил о начале лета в Москве
18:24
Путина попросили больше отдыхать
18:15
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
18:05
Известный адвокат высказался об измене Малахова Шурыгиной
17:59
В кровавой бойне в Хургаде ранена россиянка
17:35
Володин: курортный сбор можно расширить только по завершении эксперимента
17:31
Двух украинок зарезали средь бела дня на пляже в Хургаде
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Расплывшаяся Собчак показала трогательное фото с ребенком
Насильник Шурыгиной сделал неожиданное признание
Меланья Трамп утерла нос Брижит Макрон
Состояние Натальи Водяновой поддерживают спецпрепараты
Эрнста наказали за выходки Шурыгиной
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 15, 2017
просмотры: 123

Ожившие мертвецы "Игры престолов"

567

В воскресенье, 16 июля, стартует новый сезон сериала "Игра престолов" – самого масштабного и дорогого фэнтези-проекта в истории. Новые серии с нетерпением ждут миллионы поклонников шоу по всему миру. За шесть сезонов зрители увидели более 700 смертей персонажей, некоторые из убитых позже "ожили", но не всем повезло воскреснуть в "Игре престолов" как, например, Джону Сноу. Dni.Ru решили проследить, где снимаются "мертвецы" из эпического фэнтези.

поделиться

комментарии

Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа

Детища продюсера с нелегкой судьбой

567

Романец вышла в свет в свадебном наряде

Виктория Романец впервые появилась на публике после несостоявшейся свадьбы с Антоном Гусевым

567

Нюша появилась перед президентом в провокационном наряде

Певица в нижнем белье произвела фурор

567

Родившая Гагарина оказалась краше всех

Певица вышла в свет в ярком наряде

567

Звездные дети-модели

Знаменитые наследники в модельном бизнесе

567

Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

Семейная пара с детьми расслабляется в Юрмале

567

Что связывает Навку и Корчевникова

Знаменитости ради помощи детям появились на публике в неожиданных образах

567

Боярского застали в обнимку с молоденькими девочками

Известный певец сфотографировался с миловидными стюардессами

567

Александр Домогаров сильно постарел

Актер отмечает день рождения

567

Воробьев порадовал Малахова

На удивительном празднике собрались легендарные зарубежные артисты и российские звезды

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

30-летняя звезда "Дома-2" соблазняет 18-летнего мачо

Роман прилетел на Сейшельские острова именно к Марине
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову в халате спутали с Кончитой Вурст

Телеведущая выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена в шикарной яркой накидке

Политика

Путин: Трамп не лепит горбатого
Евросоюз надругался над мечтами Порошенко
Трамп публично унизил Макрона
Депутатов заставят ежедневно молиться хором

Шоу-бизнес

На Азизу совершено нападание в центре Витебска
Ярмольник ждет прибавления в семье
Продюсер врезал бездарной Бузовой
Боню в бикини сравнили с Водонаевой

Проишествия

Подробности страшной расправы над туристами в Хургаде
В Москве объявился "гей-патруль"
Самолет насмерть сдул туристку на Карибах
Школьница жестоко убила мать из-за своей "неидеальности"

Lifestyle

Названо имя продюсера новой "Фабрики звезд"
Новую серию "Маши и Медведя" показали на орбите (видео)
Почему единственный сын Гвердцители уехал из России
Миансарову похоронят на деньги Крутого
Шоу-бизнес

Насильник Шурыгиной сделал неожиданное признание

Андрей Малахов навестил осужденного юношу
Гороскоп

Как привлечь деньги

Главное – работать над своим отношением к материальным благам
Шоу-бизнес

Жена исполнила предсмертное желание Олега Яковлева

Супруги даже заключили письменное соглашение
Шоу-бизнес

Дана Борисова записала трогательное обращение к дочери

Телеведущая попросила девочку не забывать ее

Гороскоп

Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок
Совет на выходные
В семье Преснякова и Подольской ожидается пополнение

Фоторепортажи

Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа
Ожившие мертвецы "Игры престолов"
Романец вышла в свет в свадебном наряде
Нюша появилась перед президентом в провокационном наряде

Спорт

Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован
Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
Кержаков угодил в браконьерский скандал

Регионы

Путина попросили больше отдыхать
Растерзавшего школьника педофила нашли мертвым в СИЗО
В центре Калининграда произошла странная массовая драка (видео)
Путешественник из Саратова плыл в Крым на бутылках
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru