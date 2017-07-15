Ожившие мертвецы "Игры престолов"

В воскресенье, 16 июля, стартует новый сезон сериала "Игра престолов" – самого масштабного и дорогого фэнтези-проекта в истории. Новые серии с нетерпением ждут миллионы поклонников шоу по всему миру. За шесть сезонов зрители увидели более 700 смертей персонажей, некоторые из убитых позже "ожили", но не всем повезло воскреснуть в "Игре престолов" как, например, Джону Сноу. Dni.Ru решили проследить, где снимаются "мертвецы" из эпического фэнтези.