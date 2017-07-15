Самые сексуальные женщины-политики

Журнал Forbes Woman опубликовал рейтинг самых состоятельных русских чиновниц. Споры о том, что женщинам не место в политике ведутся не первое столетие. Поэтому, Dni.Ru сделали свою подборку самых сексуальных женщин, знающих толк в политике. Ведь, как известно, красота спасет мир.