Самые сексуальные женщины-политики

Журнал Forbes Woman опубликовал рейтинг самых состоятельных русских чиновниц. Споры о том, что женщинам не место в политике ведутся не первое столетие. Поэтому, Dni.Ru сделали свою подборку самых сексуальных женщин, знающих толк в политике. Ведь, как известно, красота спасет мир.
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