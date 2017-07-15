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Июль 15, 2017
просмотры: 123

Самые сексуальные женщины-политики

567

Журнал Forbes Woman опубликовал рейтинг самых состоятельных русских чиновниц. Споры о том, что женщинам не место в политике ведутся не первое столетие. Поэтому, Dni.Ru сделали свою подборку самых сексуальных женщин, знающих толк в политике. Ведь, как известно, красота спасет мир.

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