Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа

Юрий Айзеншпис начинал свою промоутерскую и продюсерскую деятельность в далеком 1965 году с "битловского" проекта "Сокол" – первой рок-группы в стране. Название связано с московским районом Сокол, где жили участники музыкального коллектива. Как и у всех ранних советских групп, в основе репертуара "Сокола" лежали хиты западных звезд: Элвиса Пресли, группы "Битлз". Свое почетное место в истории отечественной рок-музыки музыканты заняли абсолютно справедливо. Так началась карьера самого обсуждаемого продюсера в России. Dni.Ru сделали фотоподборку проектов, заявивших о себе, благодаря хватке и профессионализму Юрия Айзеншписа.
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