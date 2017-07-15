Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа

Юрий Айзеншпис начинал свою промоутерскую и продюсерскую деятельность в далеком 1965 году с "битловского" проекта "Сокол" – первой рок-группы в стране. Название связано с московским районом Сокол, где жили участники музыкального коллектива. Как и у всех ранних советских групп, в основе репертуара "Сокола" лежали хиты западных звезд: Элвиса Пресли, группы "Битлз". Свое почетное место в истории отечественной рок-музыки музыканты заняли абсолютно справедливо. Так началась карьера самого обсуждаемого продюсера в России. Dni.Ru сделали фотоподборку проектов, заявивших о себе, благодаря хватке и профессионализму Юрия Айзеншписа.