Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

Одной из самых известных актрис Голливуда Анджелине Джоли исполнилось 42 года. Dni.Ru собрали снимки из самых лучших фильмов знаменитой артистки.
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