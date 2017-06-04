Названа самая красивая замужняя россиянка

3 июня в Москве прошел всероссийский конкурс для замужних женщин и мам "Миссис России Мира 2017" (Mrs. World. Russia). Главная корона досталась жительнице Новосибирска Анне Шпикельман. Девушка представит страну на международном финале "Миссис Мира 2017" ( Mrs.World) в Пекине.
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