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Июнь 6, 2017
просмотры: 123

Ольга Бузова набросилась на Павлюченко

567

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова собрала друзей в центре Москвы, чтобы представить им новую песню "Мало половин". Одним из первых приехал футболист Роман Павлюченко. С ним Бузова познакомилась еще сама будучи замужем за игроком российской сборной. И с тех пор, несмотря на изменения семейного статуса, длит дружбу. На презентацию Роман пришел с женой Ларисой. Но это не помешало виновнице торжества броситься в объятия футболиста. Среди других гостей праздника были замечены участницы "Дома-2" разных лет, стилист Сергей Зверев, телеведущая Анна Грачевская с мужем и постаревшие участницы группы "Стрелки".

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