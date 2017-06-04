Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию

В Великобритании в ночь на 4 июня произошел третий за три месяца теракт. В результате происшествия по меньшей мере 50 человек были ранены, шестеро погибли.
Примечательно, что Англия недавно пережила сразу два подобных нападения, одно из которых также произошло в самом центре Лондона. Dni.Ru собрали фотографии с места событий.
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