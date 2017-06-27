Метаморфозы певицы Алсу

Сегодня, 27 июня, свой день рождения празднует певица с неподражаемым тембром голоса Алсу. Артистка начала свою карьеру в 1998 году, когда ей было 15 лет. Дебютная композиция Алсу "Зимний сон" и снятый на нее ролик, в котором приняли участие актеры Сергей Маковецкий и Елена Яковлева, на долгие годы стал визитной карточкой яркой певицы.