Метаморфозы певицы Алсу

Сегодня, 27 июня, свой день рождения празднует певица с неподражаемым тембром голоса Алсу. Артистка начала свою карьеру в 1998 году, когда ей было 15 лет. Дебютная композиция Алсу "Зимний сон" и снятый на нее ролик, в котором приняли участие актеры Сергей Маковецкий и Елена Яковлева, на долгие годы стал визитной карточкой яркой певицы.
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