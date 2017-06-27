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Июнь 27, 2017
просмотры: 123

Метаморфозы певицы Алсу

567

Сегодня, 27 июня, свой день рождения празднует певица с неподражаемым тембром голоса Алсу. Артистка  начала свою карьеру в 1998 году, когда ей было 15 лет. Дебютная композиция Алсу "Зимний сон" и снятый на нее ролик, в котором приняли участие актеры Сергей Маковецкий и Елена Яковлева,  на долгие годы стал визитной карточкой яркой певицы.

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