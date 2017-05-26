Звездные отпрыски простились со школой

Около 600 тысяч одиннадцатиклассников попрощались со школой – во всех регионах страны прошли последние звонки. Среди тех, кто в этом году выступает во взрослую жизнь, немало и детей знаменитостей. Звездные папы и мамы оставили концерты и съемки ради того, чтобы в этот в этот важный день быть рядом со своими наследниками. Певцы и актеры признавались, что не могли сдержать слез и вспоминали, как сами прощались со светлой школьной порой. Интересно, что не все их дети решили после школы продолжать творческие династии – многие избрали далекие от искусства профессии.