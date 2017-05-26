Бузова и Нюша оголились в парке Как постарели поп-кумиры 80-х Самые знаменитые гей-пары Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Пятница 26 мая
Лента новостей
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
11:07
Почему Порошенко отказался пустить поезда в Россию под откос
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
10:55
Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:51
Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня
10:33
На стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей
10:32
Америке предрекли ядерную катастрофу
10:30
Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
10:26
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
10:17
На северо-западе Москвы грабитель с пистолетом напал на салон связи
10:10
У бесплодной пары родились сразу шестеро детей
09:53
Умерла известный итальянский дизайнер
09:40
Продавщица ждет ребенка от Роналду
09:33
Королева показала грудь всклокоченному Калягину
09:31
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
09:27
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике
09:10
Звездные отпрыски простились со школой
09:08
Дочь Трампа оконфузилась в Италии
08:53
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
08:43
Киев запретит украинцам связь с россиянами
08:20
Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО
08:16
В Москве легковушка протаранила фонарный столб
08:03
Пореченков рассказал о романе с гадалкой
07:32
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
22:00
Первые видео с места взрыва в центре Афин
21:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
21:54
Проскурякова изменила Николаеву
21:36
Вертолет врезался в дом в американском городе
21:22
Названы богатейшие наследники российских миллиардеров
21:02
Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова
20:58
Как лечат больных неоперабельным раком в России
20:56
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя
20:38
Интим назвали лекарством от ссор
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:09
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:58
Москвичей ждет большое историческое путешествие
19:57
Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:17
Бывший главбух Серебренникова созналась в хищении 200 млн
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:35
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 26, 2017
просмотры: 123

Звездные отпрыски простились со школой

567

Около 600 тысяч одиннадцатиклассников попрощались со школой – во всех регионах страны прошли последние звонки. Среди тех, кто в этом году выступает во взрослую жизнь, немало и детей знаменитостей. Звездные папы и мамы оставили концерты и съемки ради того, чтобы в этот в этот важный день быть рядом со своими наследниками. Певцы и актеры признавались, что не могли сдержать слез и вспоминали, как сами прощались со светлой школьной порой. Интересно, что не все их дети решили после школы продолжать творческие династии – многие избрали далекие от искусства профессии.

поделиться

комментарии

Королева показала грудь всклокоченному Калягину

У прославленного артиста юбилей

567

Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы

В столичных школах прозвенел последний звонок

567

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Продюсер в неприличном наряде пришла на юбилей бренда Ralph Lauren

567

Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире

Девушка призналась, что на самом деле очень неловкая

567

Маликов с женой повеселились на публике

Супруги показали, кто в их семье главный

567

Папа обрадовал скорбную Меланью

Почему первая леди США не стала нарушать дресс-код во время визита в Ватикан

567

Разительные перемены во внешности Билана

Dni.Ru проследили, как за 17 лет работы на сцене преображался артист

567

Трогательный танец Нагиева и Яковлевой

50-летний актер и его коллега выглядят счастливой, гармоничной парой

567

Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке

Герцогиня посетила престижное мероприятие

567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак

Россиянки встретились на Каннском кинофестивале
Шоу-бизнес

Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Елена Степунина выразила свою просьбу в Сети

Политика

Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона

Шоу-бизнес

Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах

Выход в свет Александры Жулиной вызвал критику
Шоу-бизнес

Что Пугачева скрывает под пышным париком

Примадонна уже давно прячет голову под чужими волосами
Шоу-бизнес

Няня шокировала рассказом о работе у Малининых

Женщине нельзя было спать по двое суток
Шоу-бизнес

Проскурякова изменила Николаеву

В жизни супругов произошли большие изменения

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Королева показала грудь всклокоченному Калягину
Звездные отпрыски простились со школой
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Спорт

Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru