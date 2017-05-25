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Май 25, 2017
просмотры: 123

Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы

567

В московских школах для десятков тысяч старшеклассников прозвенел последний звонок. Впереди ребят ожидают экзамены, выпускные вечера и новая, взрослая жизнь. Этот же день выпускники решили потратить на празднование. Как веселились "молодые и дерзкие" Dni.Ru предлагают оценить своим читателям по фотографиям.

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