Помолодевший Бондарчук появился на премьере

Накануне, 16 февраля, в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый дворец" состоялась презентация новых серий сериала "Молодежка". Среди мускулистых парней и прославленных хоккеистов блистал режиссер Федор Бондарчук. По мнению многочисленных подписчиков, влюбленность пошла ему на пользу – Федор буквально помолодел.