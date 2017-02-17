Помолодевший Бондарчук появился на премьере

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Накануне, 16 февраля, в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый дворец" состоялась презентация новых серий сериала "Молодежка". Среди мускулистых парней и прославленных хоккеистов блистал режиссер Федор Бондарчук. По мнению многочисленных подписчиков, влюбленность пошла ему на пользу – Федор буквально помолодел.
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