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Шоу-бизнес

70-летний Вячеслав Малежик об уходе жены

Прославленный автор-песенник и певец дал откровенное интервью
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 17, 2017
просмотры: 123

Помолодевший Бондарчук появился на премьере

567

Накануне, 16 февраля, в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый дворец" состоялась презентация новых серий сериала "Молодежка". Среди мускулистых парней и прославленных хоккеистов блистал режиссер Федор Бондарчук. По мнению многочисленных подписчиков, влюбленность пошла ему на пользу – Федор буквально помолодел.

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